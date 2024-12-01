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Там производились составляющие дронов: в РФ вспыхнул масштабный пожар на заводе

Мария Николишин
1 декабря 2024, 15:16
381
Завод находится неподалеку от аэропорта Кольцово.
Там производились составляющие дронов: в РФ вспыхнул масштабный пожар на заводе
Пожар в Екатеринбурге / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

  • В Екатеринбурге вспыхнул пожар на заводе
  • Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров
  • На заводе россияне производили составляющие дронов

В российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе "Полистирол-строй". Огонь охватил цех по производству полистирола. Об этом сообщает Astra.

Отмечается, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте инцидента работают 62 спасателя и 22 единицы техники.

видео дня

Цех по производству полистирола находится недалеко от аэропорта Кольцово. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Кроме того, сообщается, что на заводе производили, в частности, "вспененный полиэтилен экофол" - теплоизоляционный материал, который используется российскими оккупантами на фронте для укрытий от тепловизоров. Также там производились и составляющие дронов, которые используются против Украины.

Пожар в Екатеринбурге - видео:

Там производились составляющие дронов: в РФ вспыхнул масштабный пожар на заводе

Удары по РФ - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 29 ноября в Ростовской области вспыхнул массированный пожар на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский.

26 ноября в российской республике Башкортостан также раздавались взрывы. Город Салават над которым были замечены неизвестные дроны находится в 1200 километрах от украинской границы.

25 ноября в российском городе Калуга БпЛА атаковали завод "Тайфун", который является одним из ключевых предприятий вражеского военно-промышленного комплекса (ВПК). Под атаку попала и нефтебаза "Калуганефтепродукт".

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Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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