БПЛА перешли на 'новые цели': все подробности ночной атаки на заводы России

Известно о взрывах в Тамбовской, Тульской, Брянской и Воронежской областях РФ.

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Атака дронов на РФ - подробности удара / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

В ночь на 22 октября дроны атаковали четыре российских завода, три из которых официально занимаются изготовлением спирта, рассказал руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Россия использует эти объекты не только для изготовления спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ.

"Поэтому они и атакуются", - пояснил Коваленко. видео дня

Всего, по данным руководителя ЦПИ, украинские БПЛА атаковали четыре предприятия на территории России. Речь идет о "Биохиме", Лужковском спиртзаводе, Ефремовском спиртзаводе и промышленном предприятии в Воронежской области.

"Это все - военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое", - отметил он.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, сегодня, во вторник, 22 октября, сразу в нескольких областях РФ, а именно, в Тамбовской, Тульской, Брянской и Воронежской, прогремели взрывы из-за атаки беспилотников.

А после взрывов аэропорт в Нижнем Новгороде Нижегородской области закрыли, сообщили российские власти. Вероятно, что в аэропорту ввели план "Ковер" - это означает, что он закрыт, а самолеты перенаправляют на другие аэропорты.

К слову, в результате атаки дронов на завод имени Свердлова в российском Дзержинске, производящий взрывчатые вещества, поврежден один из цехов предприятия. В самом здании выбило стекла и двери, также повредило кровлю.

Также читайте, как в ночь на 19 октября дроны атаковали важный российский завод "Кремний Эл" в Брянской области.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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