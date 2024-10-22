$450 тысяч, ювелирка, паспорт РФ у сына: СБУ "накрыли" главу Николаевской МСЭК

В 2015-2023 годах руководительница МСЭК задекларировала доход на общую сумму около 2 млн грн.

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У руководительницы МСЭК во время обысков изъяли 450 тыс долларов США / Коллаж: Главред, фото: ОГПУ

СБУ нашла у руководительницы Николаевской областной МСЭК более 450 тыс. долларов США, коллекцию ювелирных изделий и российский паспорт ее сына. Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Как говорится в сообщении, под процессуальным руководством Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона в ходе расследования коррупционной схемы уклонения от мобилизации проведены обыски у руководительницы Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы.

"Во время обысков по нескольким адресам у руководительницы Николаевской областной МСЭК и ее сына - интерна медицинского вуза, найдено более 450 тыс долларов США и коллекцию ювелирных изделий. Также у ее сына изъят паспорт гражданина рф, который был получен в бывшем генконсульстве рф в Одессе", - говорится в сообщении. видео дня

Кроме этого, как свидетельствует следствие, в течение 2015-2023 годов руководительница МСЭК задекларировала доход на общую сумму около 2 млн грн.

Что такое Офис Генерального прокурора? Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

Чтобы скрыть нелегальные доходы чиновница оформила на своего сына три квартиры. Кроме этого, чиновница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат в 2023 году.

"На основании полученных материалов, решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении и дальнейшего избрания меры пресечения", - подытожили в ОГП.

Скандалы из МСЭК – что известно

Как известно, недавно оказалось, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Сообщалось, что она предположительно оформила инвалидность 50 прокурорам.

Впоследствии стало известно, что у главы МСЭК Крупы нашли еще больше денег. Она положила на счет в польском банке почти 600 тысяч долларов.

Кроме этого, правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении.Им "светит" лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.

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