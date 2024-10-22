'К сожалению, есть погибшие и пострадавшие': в ВС рассказали детали масштабной атаки РФ

Дроны сбивали в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

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Враг атаковал Украину беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

В ночь на 22 октября 2024 года (с 20.00 21 октября) враг нанес удар по Украине ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Деталями атаки поделились Воздушные Силы ВС Украины.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

"В течение ночи в воздушном пространстве Украины обнаружено 60 вражеских БпЛА противника (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск -рф.) Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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Воздушные Силы сбили 42 вражеских БПЛА / фото: Воздушные Силы

Кроме этого, Воздушные Силы ВС Украины подтвердили сбитие 42 вражеских БпЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

Как говорится в сообщении, большинство ударных БпЛА сбито на Сумщине.

​ Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

"К сожалению, в результате атаки, в регионе есть погибшие и пострадавшие, выражаем соболезнования родным", - утверждают в Воздушных Силах Украины.

Резюмируя, защитники украинского неба отметили, что 10 российских беспилотников локационно потеряны.

По данным Воздушных Сил, один БпЛА полетел в Беларусь, еще три - обратно в Россию. Один вражеский БпЛА - в воздушном пространстве Украины.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Последние атаки РФ на Украину - что известно

Как сообщал Главред, россияне атаковали Сумы "Шахедами" - очередной удар произошел примерно в полночь 22 октября. В результате вражеской атаки имеем попадание в жилые дома.

Впоследствии стало известно, что погибли три человека, в том числе ребенок. Сообщается, что оккупанты атаковали многоквартирный дом и объекты критической инфраструктуры.

В свою очередь военный эксперт Александр Мусиенко подтвердил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. По его словам, наши враги уже нашли новые цели.

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