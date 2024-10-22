РФ ударила по жилым домам в Сумах: погибли три человека, в том числе ребенок

Кратко:
- В Сумах погибли люди в результате атаки российских дронов
- Защитники неба сбили 25 вражеских "Шахедов"
Армия страны-агрессора РФ продолжает обстреливать Сумы. Утром 22 октября враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
Последствия утренней атаки уточняются.
Вследствие ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, в том числе один ребенок.
Также сообщается, что 22 октября в небе над Сумщиной зенитчики сбили 25 вражеских "Шахедов".
Как сообщал Главред, примерно в полночь 22 октября вражеские дроны-камикадзе летели атаковали Сумы, там раздались взрывы. Известно о попадании в жилые дома.
Местные власти сообщали, что в результате попадания в дом один человек доставлен в больницу.
Напомним, в ночь на 21 октября российские оккупанты пытались ударить дронами по столице Украины. Все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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