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В Киеве ночью гремели взрывы: РФ атаковала "Шахедами", есть пострадавший

Анна Ярославская
21 октября 2024, 06:43
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Обломки сбитых дронов упали в трех районах города - Днепровском, Голосеевском и Соломенском.
Атака дронов
Сбиты все дроны, которые атаковали Киев / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 21 октября российские оккупанты пытались ударить дронами по столице Украины. Все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.

"Очередная ночь, очередные тревоги. Враг не уменьшает интенсивность воздушных атак по Украине и по Киеву. Ночью российские дроны снова пытались ударить по столице. Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов", - сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Российские БпЛА заходили в сторону столицы с разных направлений.

видео дня

"Но силами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены", - добавил Попко.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

Что известно о последствиях ночной атаки

В результате атаки российских ударных БПЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в трех районах города.

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В многоквартирном жилом доме в Голосеевском районе зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. Без разрушений и пожаров. Пострадавших не обнаружено.

В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. На данный момент известно об одном пострадавшем. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации пострадавший отказался.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 19 октября, атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев.

В Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто, без пострадавших.

В ночь на 18 октября российская оккупационная армия устроила одну из самых массированных дроновых атак - РФ запустила по Украине 135 беспилотников, 80 из них сбили силы ПВО.

Боевая работа в воздушном пространстве Киева велась более 4,5 часов. В городе обошлось без пострадавших и разрушений.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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