РФ ударила дронами по Киеву: обломок залетел в квартиру, ранена женщина

Обломок вражеского дрона попал в окно квартиры в столице, женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

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РФ ударила дронами по Киеву/ коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 19 октября, атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев. Как сообщают в Киевской городской военной администрации, часть из них уже ликвидировали, однако в 06:50 в столице Украины снова прозвучала воздушная тревога, сообщалось о ракетной опасности.

"Очередная воздушная атака на Киев российских вооруженных сил. Сегодня ночью оккупанты атаковали столицу Украины беспилотными летательным аппаратами. Тактика врага неизменна - БпЛА заходят на город с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более трех с половиной часов. Силы обороны обезвредили все российские дроны, которые угрожали столице. Но на этот раз не обошлось без пострадавших", - отметили в КГВА.

Там рассказали, что из-за удара дронами в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто, без пострадавших.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что женщина, в окно которой попал обломок дрона, сейчас в больнице, ее оперируют.

"В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона. Других повреждений в многоквартирном доме нет", - рассказал Кличко.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 18 октября РФ атаковала Киев дронами, все БПЛА были сбиты. В ту ночь российская оккупационная армия осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.

Вечером 18 октября РФ ударила по Одессе ракетой. На месте попадания нашли кассетный боеприпас. Кассетная ракета повредила трехэтажный частный дом, 13 частных домов, 3 машины. Информации о пострадавших пока нет.

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