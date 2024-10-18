Одна из самых мощных атак: РФ атаковала Киев дронами, все БПЛА были сбиты

Прошлая ночь и для киевлян, и для большинства регионов страны снова была неспокойной.

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Российские дроны снова атаковали Украину / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 18 октября российская оккупационная армия совершила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.

"Ночь без объявления воздушной тревоги для жителей Киева, к сожалению, стала уже большим исключением. Таковы жесткие реалии этой страшной войны. Прошлая ночь и для киевлян, и для большинства регионов страны снова была неспокойной", - написал в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, все БпЛА, которые двигались в сторону столицы, были обезврежены.

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Боевая работа в воздушном пространстве Киева велась более 4,5 часов.

В городе обошлось без пострадавших и разрушений.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

В ночь на 17 октября в Киеве объявлялась воздушная тревога из-за фиксации российских ударных дронов. В столице были слышны взрывы. Власти заявляли о работе ПВО.

В результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева был поврежден многоквартирный жилой дом. Данных о пострадавших не поступало.

Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

В ночь на 16 октября после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней российская оккупационная армия снова атаковала города Украины ударными дронами Shahed. Враг пытался ударить беспилотными летательными аппаратами и по Киеву.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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