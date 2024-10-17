Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

В ночь на 17 октября в Киеве объявлялась воздушная тревога из-за фиксации российских ударных дронов. В столице были слышны взрывы. Власти заявляли о работе ПВО.
Сигнал о воздушной атаки раздался в столице около 01:53. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении Киева движется вражеский ударный беспилотник.
В 2:00 начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о работе сил ПВО в столице.
Жителей Киева призвали немедленно направляться в укрытияи не покидать безопасные места до отбоя воздушной тревоги.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
Утром председатель КГВА Сергей Попко сообщил, что на Киев российские дроны заходили волнами и с разных направлений.
"Со вчерашнего вечера и в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза, суммарно опасность длилась три с половиной часа. Кроме угрозы БпЛА одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия", - говорится в сообщении.
В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны, все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены.
В результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом. По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат.
Данных о пострадавших не поступало.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
В ночь на 16 октября после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней российская оккупационная армия снова атаковала города Украины ударными дронами Shahed. Враг пытался ударить беспилотными летательными аппаратами и по Киеву.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
В Воздушных силах ВСУ утром 16 октября сообщили, что по состоянию на 07:00 в результате противовоздушного боя был сбит 51 вражеский БПЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.
В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины.
Другие новости:
- Дрон глушили РЭБом и добили ударом Су-57: новые детали уничтожения "Охотника"
- Армия РФ потеряла за неделю самолет, вертолет, 8 установок ПВО и более 8 тыс. солдат
- Стали мишенью для HIMARS: ВСУ ударили по оккупантам на полигоне на Запорожье
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред