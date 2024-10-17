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Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

Анна Ярославская
17 октября 2024, 06:48обновлено 17 октября, 07:34
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Тревогу в столице Украины объявляли четыре раза.
Дрон, атака дронов, ПВО
Ночью РФ атаковала Киев дронами / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, УНИАН

В ночь на 17 октября в Киеве объявлялась воздушная тревога из-за фиксации российских ударных дронов. В столице были слышны взрывы. Власти заявляли о работе ПВО.

Сигнал о воздушной атаки раздался в столице около 01:53. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении Киева движется вражеский ударный беспилотник.

В 2:00 начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о работе сил ПВО в столице.

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Жителей Киева призвали немедленно направляться в укрытияи не покидать безопасные места до отбоя воздушной тревоги.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

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Дроны "Шахед" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Утром председатель КГВА Сергей Попко сообщил, что на Киев российские дроны заходили волнами и с разных направлений.

"Со вчерашнего вечера и в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза, суммарно опасность длилась три с половиной часа. Кроме угрозы БпЛА одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия", - говорится в сообщении.

В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны, все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены.

В результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом. По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат.

Данных о пострадавших не поступало.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

В ночь на 16 октября после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней российская оккупационная армия снова атаковала города Украины ударными дронами Shahed. Враг пытался ударить беспилотными летательными аппаратами и по Киеву.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

В Воздушных силах ВСУ утром 16 октября сообщили, что по состоянию на 07:00 в результате противовоздушного боя был сбит 51 вражеский БПЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины.

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