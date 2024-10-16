Киев отбил атаку дронов, но угроза еще не миновала: о чем предупредили в КГВА

Воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов.

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Сейчас в Киевской области еще фиксируются российские дроны / Коллаж: Главред, фото: 126 ОБрТрО, ua.depositphotos.com

После однодневного перерыва впервые за почти 50 дней российская оккупационная армия снова атаковала города Украины ударными дронами Shahed. Враг пытался ударить беспилотными летательными аппаратами и по Киеву.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов.

"Все вражеские БпЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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На данный момент в Киевской области еще фиксируются российские дроны, ведется боевая работа ПВО по их уничтожению.

"Не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения на Киев и в столице будет объявлена воздушная тревога", - предупредил Попко и призвал жителей города в случае необходимости пройти в укрытия.

Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

Сколько дронов сбили силы ПВО

В Воздушных силах ВСУ утром 16 октября сообщили, что по состоянию на 07:00 в результате противовоздушного боя был сбит 51 вражеский БПЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины,.

Силы ПВО сбили 51 вражеский дрон / t.me/kpszsu

"Более 20 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается. Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись назад в направлении России", - добавили в Воздушных силах.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Поздно вечером 15 октября российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками типа "Шахед". Мэр города Виталий Кличко призвал всех находиться в укрытиях.

В ночь на воскресенье, 13 октября, РФ запустила по Украине 68 беспилотников и четыре ракеты. Ракетами захватчики били по Полтавской, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

В ночь на 11 октября ПВО сбила все вражеские дроны над Киевом. В Воздушных силах сообщили, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

10 октября РФ ударила дронами по Кривому Рогу, была повреждена 5-этажка. В 5-этажном доме повреждена крыша, также в одном из подъездов разрушена лестничная клетка.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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