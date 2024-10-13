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РФ ночью массированно атаковала Украину 68 дронами и 4 ракетами: подробности

Алёна Воронина
13 октября 2024, 09:11
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Часть вражеских дронов удалось сбить, часть была локально потеряна, еще один беспилотник находится в воздухе.
РФ ночью массированно атаковала Украину 68 дронами и 4 ракетами: подробности
РФ ночью массированно атаковала Украину 68 дронами и 4 ракетами/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 13 октября, запустила по Украине 68 беспилотников и четыре ракеты.

Ракетами захватчики били по Полтавской, Одесской, Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 13 октября 2024 года враг нанес удар по Полтавщине и Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области - рф. и ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл., а также 68-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел - рф.)", - говорится в сообщении.

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Украинским военным удалось сбить 31 вражеский дрон в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. Еще 36 российских беспилотников были локально потеряны в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. В Воздушных силах добавили, что информация уточняется.

К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В то же время в Воздушных силах добавили, что один дрон все еще находится в воздухе, поэтому боевая работа продолжается.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Что известно о "Шахедах"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Ранее сообщалось, что 10 октября РФ ударила дронами по Кривому Рогу, была повреждена 5-этажка. В 5-этажном доме повреждена крыша, также в одном из подъездов разрушена лестничная клетка.

В ночь на 11 октября ПВО сбила все вражеские дроны над Киевом. В Воздушных силах сообщили, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Также 11 октября РФ ударила по Сумах ракетами и дронами, были пострадавшие, в были городе "прилеты". В результате массированной атаки беспилотников повреждены административные здания и частные дома.

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