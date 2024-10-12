'Результаты превзошли ожидания': на Украину тайно работают сотни солдат РФ - СМИ

Украинские спецслужбы имеют сотни или даже тысячи своих агентов внутри армии России, которые шпионят и выполняют диверсии, пишет The Telegraph.

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Российские солдаты тайно помогают ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Украинские спецслужбы имеют большую сеть агентов в российской армии, которые выполняют шпионские и диверсионные миссии. В составе партизанского движения "Атеш" насчитывается более 2000 подпольщиков, которые действуют на оккупированных территориях и в самой России, проникая глубоко в структуру российских вооруженных сил РФ. Об этом пишет пишет пишет The Telegraph.

Журналисты пообщались с представителями партизанского движения "Атеш", основанного в Крыму летом 2022 года, которое уже значительно расширило свою деятельность. Движение тесно сотрудничает с украинской разведкой и другими движениями сопротивления, полагаясь на знания местных жителей и российских солдат.

"Мы постоянно растем. Почти с самого начала к нам присоединяются российские солдаты, которые помогают получать информацию как на передовой, так и в тылу в Крыму и России. Но сейчас мы наблюдаем значительное увеличение количества российских военных, которые пополняют наши ряды. Они являются основным инструментом поддержки нашей борьбы, выполнения важных диверсионных и разведывательных задач", - рассказал представитель движения.

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По словам представителя "Атеша", многие из россиян, втянутые в войну против собственной воли. Они стали ценными агентами, поскольку предоставляют информацию о перемещении войск, поставки оружия, перемещения командиров и местонахождение командных пунктов.

На российских аэродромах украинские агенты докладывают о типах, количестве и состоянии самолетов, системах противовоздушной обороны, расписании полетов, а также о запасах горючего и боеприпасов. Некоторые из них участвуют в рискованных операциях и повреждают технику и устраивают поджоги, чтобы уничтожить запасы врага и разоблачить свои позиции.

Как отмечает The Telegraph, многие российские солдаты стали участниками подпольной борьбы против путинского режима. Один из них рассказал о поджоге блиндажа своего подразделения на Левобережье Днепра.

"Была паника, густой дым от огня и обстрелы с украинской стороны. Пока они пытались потушить пожар и сохранить запасы продовольствия и оружия, огонь распространился на большую площадь. Многие солдаты получили ожоги. Я хорошо знал эту территорию, поскольку я был там в течение длительного времени. Я считаю, что выполнил свою работу хорошо, возможно даже больше. Результаты превзошли наши ожидания", - отметил он.

Другой российский солдат, завербованный "Атешем", следит за перемещением самолетов на "одном из самых боеспособных в России" аэродромов и отслеживает поставки вооружения. Он осознает риски, связанные с его работой, в том числе и возможность обвинения в государственной измене, но убежден, что выступает на стороне добра.

"Здесь я выступаю глазами и ушами Атеша... Но я понимаю, что такое зло, а что добро. К сожалению, моя страна выбрала путь зла", - сказал агент движения "Атеш".

В прошлом месяце он сообщил о перемещении истребителей-бомбардировщиков Су-34 на новые аэродромы вглубь России, которые позже стали целями для Украины.

Пресс-секретарь "Атеша" отметил, что самым большим достижением их движения стало уничтожение штаба Черноморского флота в Севастополе. В этом случае помог российский солдат, который поделился информацией о запланированной встрече командования флота. Эти данные позволили Украине точно определить время для своего удара.

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Деятельность движения "Атеш" - последние новости

Напомним, партизанское движение во временно оккупированном Крыму усиливается и оказывает помощь Силам обороны Украины в выполнении боевых задач. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что партизаны активно поддерживают операции ВСУ, результаты которых не всегда известны, но враг их чувствует.

Также партизаны движения "Атеш" обнаружили координаты тайной базы российской ПВО в оккупированном Севастополе и опубликовали спутниковые фотографии. Они также зафиксировали структуру и график работы базы, где были замечены зенитно-ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны.

Кроме этого, в движении движения "Атеш" сообщили, что российская группировка "Днепр" скрывает настоящие потери среди военных в боях за Днепровские острова. Они направляют неподготовленных новобранцев, которые становятся легкой мишенью. Тела погибших не эвакуируют, а информация о потерях тщательно скрывается, чтобы сохранить иллюзию контроля над территорией.

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