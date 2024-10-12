Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Результаты превзошли ожидания": на Украину тайно работают сотни солдат РФ - СМИ

Руслана Заклинская
12 октября 2024, 23:59
2182
Украинские спецслужбы имеют сотни или даже тысячи своих агентов внутри армии России, которые шпионят и выполняют диверсии, пишет The Telegraph.
'Результаты превзошли ожидания': на Украину тайно работают сотни солдат РФ - СМИ
Российские солдаты тайно помогают ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Украинские спецслужбы имеют большую сеть агентов в российской армии, которые выполняют шпионские и диверсионные миссии. В составе партизанского движения "Атеш" насчитывается более 2000 подпольщиков, которые действуют на оккупированных территориях и в самой России, проникая глубоко в структуру российских вооруженных сил РФ. Об этом пишет пишет пишет The Telegraph.

Журналисты пообщались с представителями партизанского движения "Атеш", основанного в Крыму летом 2022 года, которое уже значительно расширило свою деятельность. Движение тесно сотрудничает с украинской разведкой и другими движениями сопротивления, полагаясь на знания местных жителей и российских солдат.

"Мы постоянно растем. Почти с самого начала к нам присоединяются российские солдаты, которые помогают получать информацию как на передовой, так и в тылу в Крыму и России. Но сейчас мы наблюдаем значительное увеличение количества российских военных, которые пополняют наши ряды. Они являются основным инструментом поддержки нашей борьбы, выполнения важных диверсионных и разведывательных задач", - рассказал представитель движения.

видео дня

По словам представителя "Атеша", многие из россиян, втянутые в войну против собственной воли. Они стали ценными агентами, поскольку предоставляют информацию о перемещении войск, поставки оружия, перемещения командиров и местонахождение командных пунктов.

На российских аэродромах украинские агенты докладывают о типах, количестве и состоянии самолетов, системах противовоздушной обороны, расписании полетов, а также о запасах горючего и боеприпасов. Некоторые из них участвуют в рискованных операциях и повреждают технику и устраивают поджоги, чтобы уничтожить запасы врага и разоблачить свои позиции.

Как отмечает The Telegraph, многие российские солдаты стали участниками подпольной борьбы против путинского режима. Один из них рассказал о поджоге блиндажа своего подразделения на Левобережье Днепра.

"Была паника, густой дым от огня и обстрелы с украинской стороны. Пока они пытались потушить пожар и сохранить запасы продовольствия и оружия, огонь распространился на большую площадь. Многие солдаты получили ожоги. Я хорошо знал эту территорию, поскольку я был там в течение длительного времени. Я считаю, что выполнил свою работу хорошо, возможно даже больше. Результаты превзошли наши ожидания", - отметил он.

Другой российский солдат, завербованный "Атешем", следит за перемещением самолетов на "одном из самых боеспособных в России" аэродромов и отслеживает поставки вооружения. Он осознает риски, связанные с его работой, в том числе и возможность обвинения в государственной измене, но убежден, что выступает на стороне добра.

"Здесь я выступаю глазами и ушами Атеша... Но я понимаю, что такое зло, а что добро. К сожалению, моя страна выбрала путь зла", - сказал агент движения "Атеш".

В прошлом месяце он сообщил о перемещении истребителей-бомбардировщиков Су-34 на новые аэродромы вглубь России, которые позже стали целями для Украины.

Пресс-секретарь "Атеша" отметил, что самым большим достижением их движения стало уничтожение штаба Черноморского флота в Севастополе. В этом случае помог российский солдат, который поделился информацией о запланированной встрече командования флота. Эти данные позволили Украине точно определить время для своего удара.

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Деятельность движения "Атеш" - последние новости

Напомним, партизанское движение во временно оккупированном Крыму усиливается и оказывает помощь Силам обороны Украины в выполнении боевых задач. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что партизаны активно поддерживают операции ВСУ, результаты которых не всегда известны, но враг их чувствует.

Также партизаны движения "Атеш" обнаружили координаты тайной базы российской ПВО в оккупированном Севастополе и опубликовали спутниковые фотографии. Они также зафиксировали структуру и график работы базы, где были замечены зенитно-ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны.

Кроме этого, в движении движения "Атеш" сообщили, что российская группировка "Днепр" скрывает настоящие потери среди военных в боях за Днепровские острова. Они направляют неподготовленных новобранцев, которые становятся легкой мишенью. Тела погибших не эвакуируют, а информация о потерях тщательно скрывается, чтобы сохранить иллюзию контроля над территорией.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине российские войска российские солдаты война России и Украины партизаны
Реклама

Главное за день

Ещё
"Результаты превзошли ожидания": на Украину тайно работают сотни солдат РФ - СМИ

"Результаты превзошли ожидания": на Украину тайно работают сотни солдат РФ - СМИ

23:59Украина
"Шаг к потере государственности": нардеп рассказал, решит ли ВР вопрос демобилизации

"Шаг к потере государственности": нардеп рассказал, решит ли ВР вопрос демобилизации

22:54Украина
Уже в ближайшие дни: украинцам представят "план победы" - Подоляк

Уже в ближайшие дни: украинцам представят "план победы" - Подоляк

21:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как убрать известковый налет с душевых леек: нужно всего одно простое средство

Как убрать известковый налет с душевых леек: нужно всего одно простое средство

Сколько спичек на картинке: большинство людей не сможет дать правильный ответ

Сколько спичек на картинке: большинство людей не сможет дать правильный ответ

Будет, как из магазина: как за секунды заточить терку - гениально простой метод

Будет, как из магазина: как за секунды заточить терку - гениально простой метод

Гороскоп на сегодня 13 октября: Водолеям - не повезет, Овнам - долгожданный звонок

Гороскоп на сегодня 13 октября: Водолеям - не повезет, Овнам - долгожданный звонок

В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: к чему готовиться пенсионерам

В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: к чему готовиться пенсионерам

Последние новости

23:59

"Результаты превзошли ожидания": на Украину тайно работают сотни солдат РФ - СМИ

22:57

Каким может быть конец третьего года войны в Украине: ответ экс-главы ЦРУ

22:54

"Шаг к потере государственности": нардеп рассказал, решит ли ВР вопрос демобилизации

22:15

Китайский гороскоп на июнь 2024:

21:54

Уже в ближайшие дни: украинцам представят "план победы" - Подоляк

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
21:03

РФ пыталась отжать позиции ВСУ на Курщине: Зеленский рассказал, как ответили ВСУ

20:47

Три дня, чтобы забрать повестку с почты, а потом - штраф: постановление Кабмина

20:34

Путин отдал приказ на ковровые бомбардировки Курщины: в ВСУ рассказали о ситуации

19:53

Полюби меня такой: Могилевская перепела легндарный хит на украинскомВидео

Реклама
19:37

Сбивает водителей с толку: что означает дорожный знак треугольник с линиямиВидео

19:31

"Справедливая мобилизация": в 3 ОШБр отреагировали на массовые рейды ТЦКВидео

19:12

В Курской области мы допустили стратегическую ошибкумнение

18:37

Страны Европы опасаются "любовного треугольника" с Трампом и Путиным - The Telegraph

18:32

Скандал Олимпиады 2024: живое выступление Селин Дион назвали фейкомВидео

18:28

В Польше готовятся сбивать ракеты: Сикорский сделал важное сообщение

17:56

РФ могут позвать на второй Саммит: Ермак объяснил, будут ли переговоры с ПутинымВидео

17:33

Даже несмотря на захват Угледара: РФ не может достичь стратегической цели - Ходжес

17:27

Россияне изменили тактику обстрелов: Ким раскрыл интересную особенность ударов РФ

17:01

"Покрошили" штурмовиков РФ на востоке: десантники ВСУ отразили атаку врагаВидео

16:44

В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: к чему готовиться пенсионерам

Реклама
16:44

Как сейчас выглядит Ющенко и его жена: появились свежие фото

16:40

Цены установили рекорд за семь лет: в Украине резко подскочила стоимость двух овощей

16:20

В сети появилось редкое фото непубличного сына Майкла Джексона

16:03

"Решение завершать эту фазу войны принято": эксперт указал на важный момент

15:58

Могут ли полицейские вручать повестки: украинцам дали ответ

15:52

Подает важный сигнал: почему кот мурлычет как трактор - откуда на раздается звукВидео

15:42

РФ ударила по Сумам ракетами и дронами: есть пострадавшие, в городе "прилеты"

15:34

Путин боится вероятной ликвидации: эксперт озвучила главный страх диктатора

15:10

ВСУ ждут чрезвычайно тяжелые бои за один украинский город - Дикий

14:57

Отключение света в восьми областях Украины: как объясняют ситуацию в Минэнерго

14:57

РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали вероятное направление

14:37

Найти 3 отличия сможет только самый внимательный: загадка для самых больших умников

14:13

Ювелирный этикет: как правильно носить украшенияВидео

13:43

У Зеленского заговорили об окончании войны и раскрыли цель плана победы Украины

13:39

$50 млн превратились в пепел: ВСУ "приземлили" очередную СУшку РФ

13:32

"Пытались взять в котел": РФ изменила планы наступления на ключевой город - Селезов

13:13

"Вот что будет, если рухнет Селидово": Коваленко поделился мрачным прогнозом

12:46

От орхидей до денежного дерева: какие растения приносят счастье и удачу в дом

12:43

Украинские силы восстанавливают позиции на Курщине и берут пленных – боец ВСУ

12:38

"Нужно прекратить": в США жестко прокомментировали заявление Лаврова о войне

Реклама
12:38

Идеально для свадьбы: как сделать букет с флористической губкой своими рукамиВидео

11:45

РФ атаковала Украину неизвестными ракетами и БПЛА: в пяти областях гремели взрывыВидео

11:37

Как узнать свою силу и предназначение в жизни: точный разбор по дате рожденияВидео

11:14

"Разгром" россиян на Юге: ВСУ уничтожили немало техники и поразили важные точки

10:58

Зачем ставить гортензию в холодильник: раскрыт секрет опытных флористовВидео

10:44

Россиян "заманили" в ловушку: ВСУ наносят катастрофические потери войскам РФ в Торецке

10:24

Красный уровень будет "драконить" страну: магнитные бури на выходные, 12-13 октября

10:00

Кому придется платить больше: как в Украине повысили налоги

09:53

Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

09:51

Только не корона: стало известно, кем мечтает стать старший сын Уильяма и Кейт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять