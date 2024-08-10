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Тайная база российской ПВО в Крыму: партизаны разведали подробности

Степан Гафтко
10 августа 2024, 00:45
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Партизаны движения "АТЕШ" разведали координаты российской базы ПВО в Крыму и показали спутниковые снимки.
Тайная база российской ПВО в Крыму: партизаны разведали подробности
Партизаны нашли в Крыму базу ПВО / коллаж: Главред, фото: Укринформ, t.me/atesh_ua

Партизаны движения "АТЕШ" разведали координаты тайной базы российской ПВО во временно оккупированном Севастополе и показали спутниковые фото. Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале.

Во время разведки партизаны обнаружили тайную базу, а также определили структуру и график ее работы. На территории воинской части были замечены зенитно-ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны, а еще другая техника.

Тайная база российской ПВО в Крыму: партизаны разведали подробности
Координаты и спутниковые снимки базы ПВО в Крыму / Фото: t.me/atesh_ua

Кроме того, партизаны смогли зафиксировать передвижение войск, а также выгрузку новых ракет и систем ПВО.

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"Благодаря собранным данным, мы теперь знаем, как и где размещаются системы противовоздушной защиты в Севастополе. Эта информация имеет ключевое значение для планирования наших дальнейших действий", - говорится в сообщении "АТЕШ".

Движение "АТЕШ"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Ситуация в Крыму и обстрелы - последние новости

Накануне 9 января оккупанты пожаловались, что украинцы атаковали их с помощью ракет "Нептун", воздушных и надводных дронов.

Ранее стало известно, что в начале июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Громко было в Севастополе и Балаклаве.

После этого российские паблики и пропагандисты утверждали, что в Крыму было ликвидировано 26 российских военнослужащих, еще около 20 ранены, 4 - в тяжелом состоянии.

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