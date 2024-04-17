Под удар попали вертолеты и ПВО: ВСУ атаковали Крым новым оружием - СМИ

По данным СМИ, удар по военному аэродрому во временно оккупированном Джанкое был совместной операцией ГУР и СБУ.

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На аэродроме в Крыму уничтожены 3 батареи ПВО, несколько вертолетов и склад БК / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на 17 апреля в оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEDOM прокомментировала ситуацию в Джанкое. Она подчеркнула, что операция продолжается, и о подробностях последствий будет сообщено позже.

Также Наталья Гуменюк подтвердила, что в Джанкое расположен военный аэродром, на котором базируется российская военная авиация.

"И присутствие средств противовоздушной обороны тоже там было зафиксировано. Но для того, чтобы понимать, что горело, надо дождаться, чтобы сгорело", - дополнила она. видео дня

В то же время, по данным собственных источников OBOZ.UA, удары по военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму, вероятно, были результатом совместной операции Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Минобороны. После атаки наблюдались две волны детонации, но точные последствия поражений от модернизированного оружия пока устанавливаются.

Предварительно известно, что в аэропорту было уничтожено три батареи противовоздушной обороны, несколько вертолетов, склад боеприпасов и другие значимые объекты.

По данным источников, удар по аэродрому в Джанкое был нанесен с помощью модернизированного советского оружия. Это стало неожиданностью для российских оккупантов, поэтому последствия и масштабы поражений, по предварительным данным, стали значительными.

Кроме того, отмечается, что с высокой вероятностью в результате удара были уничтожены три батареи противовоздушной обороны, которые были расположены на территории аэродрома в Джанкое. Захватчики также могли понести потери в виде нескольких вертолетов, цистерны ГСМ, склада боеприпасов, двух станций радиолокационного наблюдения, одной станции разведки электромагнитного излучения и пусковой установки берегового ракетного комплекса "Бастион".

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

Взрывы в Джанкое 17 апреля - удары по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 17 апреля во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма произошли взрывы. Местные жители сообщают о пожаре в районе местного военного аэродрома.

Также стоит отметить, что 15 апреля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили ракетами по российскому командному пункту, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Недавно в Главном управлении разведки Министерства обороны и Службе безопасности Украины анонсировали "жаркий курортный сезон" для российских оккупантов в оккупированном Крыму уже этим летом. Проводится активная работа для дальнейшего освобождения полуострова.

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