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В Одессе прогремели взрывы: первые детали

Анна Ярославская
17 апреля 2024, 09:51
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Воздушная тревога, ракетный удар
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/alarmukraine

В среду, 17 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал украинцев оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

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"Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах для отбоя воздушной тревоги", - написал он в Telegram.

Взрывы в Чернигове

Во воздушной тревоги утром 17 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову.

"Враг нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские. Есть много раненых. Сейчас работают спасатели, работают наши медики, оказывают всю необходимую помощь. Сейчас создан уже штаб и будет оказывать вся необходимая помощь. Вся подробная информация позже", - сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По состоянию на 10:06 в результате ракетных ударов по Чернигову известно о четырех погибших людях. Об этом сообщил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако в эфире телемарафона.

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