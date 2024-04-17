Атаковали 3 ракетами: РФ нанесла удар по центру Чернигова - есть погибшие и раненые

Российские войска ударили ракетами по объекту социальной инфраструктуры Чернигова, известно о погибших и раненых.

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Россияне нанесли удар по объекту социальной инфраструктуры Чернигова / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Утром 17 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", - написал он.

Кроме того, исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако отметил, что прилет зафиксирован по объекту социальной инфраструктуры.

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"Прилет по объекту социальной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы", - написал он в своем Телеграм-канале.

По состоянию на 9:35 в Черниговской ОГА сообщили детали ракетного удара по Чернигову.

"Враг нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские. Есть много раненых. Сейчас работают спасатели, работают наши медики, оказывают всю необходимую помощь. Сейчас создан уже штаб и будет оказывать вся необходимая помощь. Вся подробная информация позже", - сообщил Вячеслав Чаус.

Кроме того, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также отреагировал на ракетный удар по Чернигову и отметил, что Украине нужно больше средств ПВО и ПРО.

"Российские террористы ударили по Чернигову, пострадали гражданские. Террор нужно остановить. ПВО и ПРО - это то, что нужно Украине уже сейчас", - сообщил он в своем Телеграм-канале.

По состоянию на 10:06 в результате ракетных ударов по Чернигову известно о четырех погибших людях. Об этом сообщил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако в эфире телемарафона. По его словам, произошло прямое попадание в 8-этажное здание социальной инфраструктуры.

"Мы в этом районе (прилетов - ред.) отключили все коммуникации: свет, газ. Для того, чтобы не было еще больших разрушений", - сказал Ломако.

Впоследствии он сообщил, что по состоянию на 10:40 уже 8 погибших и 18 пострадавших в результате ракетных ударов РФ по Чернигову. Поисково-спасательная операция продолжается.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Ракетные удары по Украине - последствия для энергетики

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперт по энергетике Андрей Закревский прокомментировал удары Российской Федерации по украинским энергетическим объектам. Он отметил, что вдоль всей линии фронта в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и на юге Украины системные отключения электроэнергии станут нормой, если не летом, то начиная с осени и в течение всей зимы.

Кроме того, 15 апреля, российские оккупанты ударили по центру Славянска в Донецкой области ракетами. Это привело к повреждению жилых домов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Трипольская ТЭС в Киевской области была уничтожена, поскольку у Украины не осталось ракет для ее защиты.

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