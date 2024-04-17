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РФ готовит ракетные удары по Украине: названые цели массированных атак

Алексей Тесля
17 апреля 2024, 04:30
Из-за ударов по тепловым станциям Харьковская и Сумская области фактически остались без тепла зимой.
РФ готовит ракетные удары по Украине: названые цели массированных атак
/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский прокомментировал удары РФ по украинским энергетическим объектам. Он подчеркнул, что недавно были приняты изменения в законодательство, которое не давало покупать очень дорогую электроэнергию из Европы.

"Сейчас это отменили, поэтому возникает вопрос - кто будет платить за нужные нам мощности, которые мы будем покупать в ЕС. Поэтому, по моему мнению, иначе, чем повышением тарифов наше государство отреагировать на может. До счетчиков, которые считают электроэнергию по биржевым ценам, мы еще не доросли, потому это будет покрытие или за счет донорских поступлений из Европы в госбюджет, или из тарифов", - подчеркнул он в материале на Главреде.

Комментируя удары РФ по Трипольской ТЭС, эксперт отметил, что в центре, на востоке и на юге Украины нужно создать как можно больше энергетических переходов, с помощью которых можно соединяться с Европой. Ведь после атак на инфраструктуру таких соединений осталось мало, и следующими шагами россиян будут удары по этим соединениям.

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"При этом вдоль всей линии фронта в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и на юге Украины системные отключения электроэнергии будут если не летом, то начиная с осени и в течение всей зимы (хотя они есть и сейчас из-за продолжения ударов и восстановления сетей после них). Единственное, что могло бы этому помешать - завершение войны, но даже тогда в Харькове, Сумах, Одессе, Николаеве и Херсоне все равно будут перебои", - предупредил он.

При этом эксперт напомнил, что из-за ударов по тепловым станциям Харьковская и Сумская области фактически остались без тепла зимой, а в Харькове только 26 процентов жилого фонда подключены к системе центрального отопления.

"В то же время ситуация далеко не катастрофическая. Я ожидал этой ситуации еще зимой 2022 года, и с того времени люди подготовились, запаслись генераторами, батарейками. И именно из-за того, что это произошло весной, мы еще имеем очень большие шансы на то, чтобы достаточно комфортно это перенести", - добавил Закревский.

Ранее сообщалось, что РФ почти полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины. В результате атаки оккупантов были полностью уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная - от значительного до полного. Пока нельзя точно оценить масштаб повреждений, необходимое для восстановления время.

В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС. Российские оккупанты пытаются оставить Украину без электроэнергии и наносят безжалостные удары по энергообъектам. В ДТЭК показали одну из уничтоженных ТЭС после российских атак 22 и 29 марта. Видео уже разлетелось в Сети.

Российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Это одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и промышленные предприятия.

Трипольская ТЭС - что о ней известно

Трипольская тепловая электрическая станция — самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия.

Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км южнее Киева, вблизи села Триполье.

Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тыс. человек.

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война России и Украины электроэнергия Андрей Закревский
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