"Ситуация крайне тяжелая": В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС

Российские оккупанты пытаются оставить Украину без электроэнергии и наносят безжалостные удары по энергообъектам. В ДТЭК показали одну из уничтоженных ТЭС после российских атак 22 и 29 марта. Видео уже разлетелось в Сети.
В компании показали, как сейчас выглядит изнутри эта теплоэлектростанция.
Смотрите видео уничтоженной ТЭС:
В ДТЭК рассказали, что российские оккупанты серьезно повредили 5 из 6-ти теплоэлектростанций. Компания потеряла 80% своих генерирующих мощностей.
"Ситуация крайне тяжелая", - написали в ДТЭК.
Обстрел Украины 31 марта - последние новости по теме
В ночь на 31 марта Россия запустила рой ракет по Украине. Многие ракеты летели на запад Украины, из-за чего Польша подняла самолеты.
Воздушные силы Украины зафиксировали пуски крылатых ракет с Ту-95МС. Мониторинговые каналы сообщали о том, что в воздухе были минимум 3 борта. Ракеты летели в сторону Львова и Ивано-Франковской области.
В Вооруженных силах отметили, что украинскими силами было сбито 9 крылатых ракет и 9 дронов. Всего россияне запустили по Украине 14 ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-9МС и 11 "шахедов".
Позже Наталья Гуменюк рассказала о подлой тактике ударов РФ. Россияне применяют комбинированные атаки. Они запускают дроны, а когда те долетают, бьют ракетами.
В результате вражеской атаки загорелся объект энергетики в Одесской области. Пострадавших там нет.
Также стало известно о том, что РФ атаковала объект критической инфраструктуры во Львовской области. Этот тот объект, который враг пытался уничтожить 24 и 29 марта. В результате удара разрушено административное здание. Уже известно о погибшем человеке, спасатели разбирают завалы.
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