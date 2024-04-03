"Ситуация крайне тяжелая": В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС

Российские оккупанты нанесли массированные удары по украинским ТЭС 22 и 29 марта.

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В ДТЭК показали уничтоженную ТЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты пытаются оставить Украину без электроэнергии и наносят безжалостные удары по энергообъектам. В ДТЭК показали одну из уничтоженных ТЭС после российских атак 22 и 29 марта. Видео уже разлетелось в Сети.

В компании показали, как сейчас выглядит изнутри эта теплоэлектростанция.

Смотрите видео уничтоженной ТЭС:

В ДТЭК показали уничтоженную ТЭС / фото: скриншот

В ДТЭК рассказали, что российские оккупанты серьезно повредили 5 из 6-ти теплоэлектростанций. Компания потеряла 80% своих генерирующих мощностей.

видео дня

"Ситуация крайне тяжелая", - написали в ДТЭК.

Обстрел Украины 31 марта - последние новости по теме

В ночь на 31 марта Россия запустила рой ракет по Украине. Многие ракеты летели на запад Украины, из-за чего Польша подняла самолеты.

Воздушные силы Украины зафиксировали пуски крылатых ракет с Ту-95МС. Мониторинговые каналы сообщали о том, что в воздухе были минимум 3 борта. Ракеты летели в сторону Львова и Ивано-Франковской области.

В Вооруженных силах отметили, что украинскими силами было сбито 9 крылатых ракет и 9 дронов. Всего россияне запустили по Украине 14 ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-9МС и 11 "шахедов".

Позже Наталья Гуменюк рассказала о подлой тактике ударов РФ. Россияне применяют комбинированные атаки. Они запускают дроны, а когда те долетают, бьют ракетами.

В результате вражеской атаки загорелся объект энергетики в Одесской области. Пострадавших там нет.

Также стало известно о том, что РФ атаковала объект критической инфраструктуры во Львовской области. Этот тот объект, который враг пытался уничтожить 24 и 29 марта. В результате удара разрушено административное здание. Уже известно о погибшем человеке, спасатели разбирают завалы.

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