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Удар по Львовщине: РФ атаковала объект критической инфраструктуры, есть разрушения

Ангелина Подвысоцкая
31 марта 2024, 09:41
В результате ракетной атаки начался пожар. Спасатели разбирают завалы, там могут быть люди.
Ракетный удар по Полтавской области, ракета
Россияне в третий раз атаковали объект критической инфраструктуры на Львовщине / Коллаж: Главред, фото: Полтавская ОГА, Минобороны РФ

Российские оккупанты атаковали крылатыми ракетами Львовскую область. Они целились в тот объект критической инфраструктуры, который пытались уничтожить 24 и 29 марта. Об этом заявил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

В результате атаки было разрушено административное здание, так начался пожар. Спасателям удалось потушить здание, но по меньшей мере одного человека спасти не удалось.

"Во время воздушной тревоги, которая длилась с 05:01 по 06:27, враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта. Разрушено админздание. Был пожар. Пожарные оперативно потушили его. В результате атаки погиб один человек. Искренние соболезнования родным", - написал Козицкий.

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Он отметил, что спасатели продолжают разбирать завалы, там еще могут быть люди.

Что такое крылатая ракета?

Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Обстрел Украины 31 марта - последние новости по теме

В ночь на 31 марта Россия запустила рой ракет по Украине. Многие ракеты летели на запад Украины, из-за чего Польша подняла самолеты.

Воздушные силы Украины зафиксировали пуски крылатых ракет с Ту-95МС. Мониторинговые каналы сообщали о том, что в воздухе были минимум 3 борта. Ракеты летели в сторону Львова и Ивано-Франковской области.

В Вооруженных силах отметили, что украинскими силами было сбито 9 крылатых ракет и 9 дронов. Всего россияне запустили по Украине 14 ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-9МС и 11 "шахедов".

Позже Наталья Гуменюк рассказала о подлой тактике ударов РФ. Россияне применяют комбинированные атаки. Они запускают дроны, а когда те долетают, бьют ракетами.

В результате вражеской атаки загорелся объект энергетики в Одесской области. Пострадавших там нет.

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