"Дешевле купить Patriot": Боррель на пальцах объяснил важность помощи Украине

Прежде чем говорить о восстановлении, нужно избежать разрушения Украины, убежден Жозеп Боррель.

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Жозеп Боррель прокомментировал вопрос задержки помощи Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Defense.gov/John Hamilton, скриншот

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что в вопросе защиты энергообъектов Украины от российских атак целесообразнее купить ПВО Patriot, чем потом восстанавливать разрушенную Россией украинскую ТЭС.

Отвечая на вопрос Le Monde, может ли Франция сделать больше для Украины, чем Германия, он сказал: "Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма состоит из очень разных понятий".

По словам Борреля, проблема не во времени, а в количестве.

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"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить систему Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", - сказал высокий представитель ЕС.

Оценка ситуации на фронте

Вместе с тем он убежден в том, что сейчас на фронте в Украине "динамический тупик". Киев нуждается в помощи Запада, в том числе в зенитных батареях, для отражения российской агрессии.

"Бои очень интенсивные. Но прорыва, на который надеялась Украина, не произошло, и пока не видно и российского прорыва. Россияне одерживают верх и отгрызают куски территории, понеся огромные человеческие потери", - заявил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что Западу необходимо восстановить баланс сил.

"В этой истории есть асимметрия: России не нужно побеждать, ей нужно только не проиграть. Украина, с другой стороны, должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромна, и в Украине есть эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать", - отметил он.

Боррель сообщил, что созвал на 22 апреля Совет по иностранным делам и обороне, чтобы посмотреть, как ЕС может удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, возможно, в более срочном порядке, в средствах противовоздушной обороны.

"Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить (для Украины, - ред.). Дело продвигается медленно, но взносы государств-членов сильно разнятся", - добавил высокий дипломат ЕС.

ЗРК Patriot - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине третью систему ПВО ЗРК Patriot. Отмечается, что на данный момент Бундесвер предоставил Украине две огневые части ЗРК Patriot, а поставка еще одной системы станет возможной за счет возвратов из планового ремонта.

Вероятные сроки передачи Украине новой системы ЗРК Patriot от Германии прокомментировал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. "Конечно, что это не одна машина, и все их надо будет доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время. Я не хотел бы говорить, сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию и может использовать. Однако могу заверить, что это произойдет как можно скорее", - сказал представитель ВС.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба считает реальной ситуацию, при которой системы ПВО Patriot, расположенные в пределах Польши, прикрывали бы границу на западе Украины.

Кто такой Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельес – испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 года до 16 января 2007 года – председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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