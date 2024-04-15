"Давайте в аренду": Кулеба ответил, могут ли польские Patriot прикрывать запад Украины

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает реальной ситуацию, при которой системы ПВО Patriot, которые расположены в пределах Польши, прикрывали бы границу на западе Украины. Об этом он сказал в интервью "ТСН.Тиждень".
"Сейчас все реально, но рассматриваются различные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилетов на их территории российских ракет или дронов", — отметил Кулеба.
Главный украинский дипломат также рассказал, что предлагает партнерам различные варианты предоставления систем ПВО.
"Когда мы сидим за закрытыми дверями, то я всем партнерам говорю: дорогие мои, что угодно. Хотите в аренду, давайте в аренду, хотите, чтобы он прикрывал вашу границу, давайте он будет прикрывать вашу границу, но дайте", — поделился Кулеба.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
Усиление ПВО Украины - последние новости
Напомним, ранее сообщалось, что Берлин передаст Киеву еще одну батарею ПВО. Германия поставит Украине третью систему ПВО ЗРК Patriot, заявили в федеральном министерство обороны. Отмечается, что на данный момент Бундесвер предоставил Украине две огневые части ЗРК Patriot, а поставка еще одной системы станет возможна за счет возвратов из планового ремонта.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T. Если бы сейчас страны, которые имеют эти системы, были бы готовы их передать, то вопрос их получения занял бы всего недели, говорит глава МИД.
Как сообщал Главред, президент Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он отметил, что Украина пока не имеет комплексной защиты неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.
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