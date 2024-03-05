ПВО не всегда может перехватить цели РФ во время атак на Одессу: названа причина

Противовоздушная оборона Украины не всегда может перехватить все вражеские беспилотники и ракеты во время атаки на Одессу, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, это происходит из-за специфики географического расположения города, сообщает Армия Inform.
Представитель ВС пояснил, что Одесса расположена на побережье Черного моря и это достаточно густонаселенный город с большими домами и инфраструктурой.
"Размещение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением", - отметил он.
Игнат также уточнил, что накануне РФ атаковала дронами с юга – из оккупированного Крыма, а именно из района Балаклавы.
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Удар РФ по Одессе
Напомним, что ночью на 2 марта Россия осуществила удар по многоэтажке в Одессе. Погибли и пострадали люди. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажный жилой дом. В результате есть погибшие, среди них - дети.
Как сообщилось, спасатели несколько суток проводили поисково-спасательные работы на месте попадания российского дрона в дом.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу в связи с ударом по Одессе.
Больше новостей:
- Угроза захвата Днепра и Одессы: РФ нацелилась на новые территории – прогноз
- Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшие
- Громкий взрыв и вспышка: в Одессе "Шахед" влетел в многоэтажку