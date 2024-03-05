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ПВО не всегда может перехватить цели РФ во время атак на Одессу: названа причина

Алексей Тесля
5 марта 2024, 12:37
РФ атакует дронами с юга – из оккупированного Крыма, подчеркнул Юрий Игнат.
ПВО не всегда может перехватить цели РФ во время атак на Одессу: названа причина
Юрий Игнат рассказал об ударах РФ по Одессе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Противовоздушная оборона Украины не всегда может перехватить все вражеские беспилотники и ракеты во время атаки на Одессу, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, это происходит из-за специфики географического расположения города, сообщает Армия Inform.

Представитель ВС пояснил, что Одесса расположена на побережье Черного моря и это достаточно густонаселенный город с большими домами и инфраструктурой.

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"Размещение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением", - отметил он.

Игнат также уточнил, что накануне РФ атаковала дронами с юга – из оккупированного Крыма, а именно из района Балаклавы.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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/ Коллаж Главреда

Удар РФ по Одессе

Напомним, что ночью на 2 марта Россия осуществила удар по многоэтажке в Одессе. Погибли и пострадали люди. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажный жилой дом. В результате есть погибшие, среди них - дети.

Как сообщилось, спасатели несколько суток проводили поисково-спасательные работы на месте попадания российского дрона в дом.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу в связи с ударом по Одессе.

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новости Одессы война России и Украины Юрий Игнат
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