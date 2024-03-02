РФ воюет против гражданских: Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к Западу

Из-под завалов спасатели достали тела двоих погибших. По предварительным данным, пострадали 8 человек, из них один ребенок. Четыре жителя удалось спасти.

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Продолжается ликвидация последствий вражеского удара по жилому дому в Одессе / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли дроновый удар по Одессе. В результате атаки разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, из-под завалов спасатели достали тела двоих погибших. По предварительным данным, пострадали 8 человек, из них один ребенок. Четыре жителя удалось спасти. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.

Взрывом также повреждено расположенное рядом бойлерное здание, в результате чего без теплоснабжения остались 11 многоквартирных жилых домов.

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Дополнительно развернуты пункты обогрева и оказания психологической помощи. Более 100 человек получили помощь от психологов ГосЧС.

В прокуратуре области сообщили, что шесть жителей 9-этажки в Одессе, в которую попал российский дрон, считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

По факту ночной атаки прокуратура начала расследование по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Реакция Зеленского

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар по Одессе.

"Россия продолжает воевать с гражданскими людьми. Ночная атака "шахедов": Харьков, Одесса, города Сумщины. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир. Пока известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким погибших", - написал глава государства в Telegram.

Зеленский добавил, что Украине нужно больше систем ПВО.

"Следует усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизнь", - отметил президент.

Атака "Шахедов" на Одессу и Харьков

В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Одессу дронами. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажное здание спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена. Как минимум два человека погибли.

Силы обороны юга Украины сообщили, что подразделения ПВО в интенсивном режиме в течение часа отражали ночную дроновую атаку. Противовоздушная оборона сбила семь ударных беспилотников Shahed-131/136 из восьми, которые враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область.

Кроме того, в ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Харьков и Харьковскую область дронами "Шахед". В одном из районов Харькова есть "прилет".

В результате обстрела повреждены окна и балконы, 5 гаражей, 17 автомобилей, горели три авто. Пострадавших и погибших нет, три человека обратились с острой реакцией на стресс.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Силам ПВО удалось уничтожить 14 "Шахедов". Кроме того, защитники неба отправили в вечный полет еще один вражеский самолет Су-34.

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