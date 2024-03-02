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ВСУ уничтожили 14 "Шахедов" и отправили в вечный полет еще один вражеский Су-34

Анна Ярославская
2 марта 2024, 09:06
В результате "прилета" и падения обломков в Одесской и Харьковской областях есть погибшие и пострадавшие.
Су-34, дрон
Оккупанты потеряли еще один Су-34 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Супільне

В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить 14 "Шахедов". Кроме того, защитники неба отправили в вечный полет еще один вражеский самолет Су-34.

"Противник атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 из временно оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей и 17 ударными беспилотниками типа "Shahed" – районы пусков Приморско-Ахтарск – РФ, Балаклея – Крым", - говорится в сообщении Воздушных сил.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

видео дня

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Отчет Воздушных сил
Уничтожены 14 "Шахедов" и Су-34 / Фото: t.me/kpszsu

"К сожалению, в результате попадания и падения обломков в Одесской и Харьковской областях есть погибшие и пострадавшие", - отметили в ВС.

Также в Воздушных силах сообщили, что около 09.00 1 марта на восточном направлении уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Борт пытался нанести удар по позициям ВСУ управляемыми авиабомбами.

Самолет Су-34 инфографика
Самолет Су-34 - что о нем известно / Главред

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны Украины отминусовали:

  • 960 российских оккупантов;
  • 14 танков;
  • 29 боевых бронированных машин;
  • 47 артиллерийских систем;
  • 3 РСЗО;
  • 5 средств ПВО;
  • 1 самолет;
  • 35 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 3 крылатые ракеты;
  • 61 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
  • 6 единиц специальной техники.
Потери армии РФ за сутки
Потери армии РФ за сутки / Фото: Главред

Атака "Шахедов" на Одессу и Харьков

В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Одессу дронами. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажное здание спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена. Как минимум два человека погибли.

Под завалами могут находиться люди. Сейчас есть данные, что на связь не выходят семь жителей многоэтажки.

Силы обороны юга Украины сообщили, что подразделения ПВО в интенсивном режиме в течение часа отражали ночную дроновую атаку. Противовоздушная оборона сбила семь ударных беспилотников Shahed-131/136 из восьми, которые враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область.

  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне, ГосЧС
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне, ГосЧС
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне, ГосЧС
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне, ГосЧС
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне, ГосЧС
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне, ГосЧС
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне, ГосЧС
  • Последствия атаки "Шахедов" на Одессу
    Последствия атаки "Шахедов" на Одессу Фото: Суспільне, ГосЧС

Кроме того, в ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Харьков и Харьковскую область дронами "Шахед". В одном из районов Харькова есть "прилет".

В результате обстрела повреждены окна и балконы, 5 гаражей, 17 автомобилей, горели три авто". Пострадавших и погибших нет, три человека обратились с острой реакцией на стресс.

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