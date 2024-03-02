Ночная атака на Одессу: разрушена многоэтажка, погибли 2 человека, 7 - пострадали

Под завалами могут находиться люди. Сейчас есть данные, что на связь не выходят семь жителей многоэтажки.

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Спасательная операция продолжается беспрерывно / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, МВД

В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Одессу дронами. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажное здание спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена. Как минимум два человека погибли.

Кром того, еще семь человек пострадали. Среди них есть ребенок. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что среди пострадавших в Одессе - беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице.

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"Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое - в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте", - сообщил он.

Смотрите видео - Последствия атаки дронов на Одессу:

Спасательная операция продолжается беспрерывно - под завалами могут находиться люди. Сейчас есть данные, что на связь не выходят семь жителей многоэтажки.

К поискам привлечены кинологи. Психологи полиции и ГосЧС на месте оказывают психологическую помощь, за ней обратились уже более полусотни человек.

Обновлено. Глава Одесской ОВА сообщил, что из-под завалов дома в Одессе спасатели достали мужчину.

К счастью, он жив и в сознании. Сейчас его осматривают медики.

В момент попадания вражеского дрона мужчина, по предварительным данным, находился в подвале.

Также оперативно развернуты пункты обогрева, так как в результате обстрелов без теплоснабжения остались десятки многоквартирных домов.

Смотрите видео - РФ атаковала Одессу дронами, разрушен многоквартирный дом:

Что говорят в Силах обороны Юга

Силы обороны юга Украины сообщили, что подразделения ПВО в интенсивном режиме в течение часа отражали ночную дроновую атаку. Противовоздушная оборона сбила семь ударных беспилотников Shahed-131/136 из восьми, которые враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область.

Как сообщал Главред, в ночь на 24 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силы обороны Юга сообщили об уничтожении 12 вражеских "Шахедов" и двух ракет Х-59 в их операционной зоне. Два дрона сбили над Николаевской областью, по пять - над Кировоградской и Одесской областями.

В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека. Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

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