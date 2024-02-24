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РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в трех областях сбиты 12 "Шахедов" и две Х-59

Анна Ярославская
24 февраля 2024, 07:42
Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 дронов-камикадзе: два - над Николаевской областью, по пять - над Кировоградской и Одесской областями.
Атака дронов, разбор завалов
В Одессе в результате атаки РФ пострадал жилой дом / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Силы обороны Юга

В ночь на 24 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силы обороны Юга сообщили об уничтожении 12 вражеских "Шахедов" и двух ракет Х-59 в их операционной зоне.

"БпЛА типа "Shahed-131/136", направленные из акватории Черного моря, осуществляли сложное маневрирование над прибрежными населенными пунктами и вглубь страны, в центральные регионы", - говорится в сообщении.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 дронов-камикадзе: два - над Николаевской областью, по пять - над Кировоградской и Одесской областями.

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Параллельно с дронами враг применил и управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолета тактической авиации из акватории Азовского моря. Сначала сообщалось, что обе ракеты сбиты в Кировоградской области. По уточненным данным на 07:00, одна из ракет сбита в Николаевской области.

"Судьба самолета выясняется", - добавили в Силах обороны.

В Воздушных силах также сообщили, что силы ПВО уничтожили 12 ударных бпла и две ракеты Х-59.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 февраля 2024 года оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 12-ю ударными беспилотниками типа "Shahed".

В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

Сводка Воздушных сил ВСУ
Сводка Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Последствия российкой атаки по Одессе

Один из сбитых дронов, упав в жилой квартал Одессы, вызвал разрушения и возгорание.

"И хотя пожар оперативно ликвидирован, одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Кроме того, еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами.

Глава Одесской области Олег Кипер сообщил в Telegram, что три человека получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.

У женщины 1962 г.р. - 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок, ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей.

Еще одна пострадавшая - 72-летняя женщина, пробывшая под завалами почти два часа - получила термические ожоги 40% тела и переломы конечностей.

Ракетно-дроновый удар по Украине 23 февраля

В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека.

Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось спасти охранника - женщина не пострадала.

Оккупанты также атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Один из дронов попал в жилую девятиэтажку. В результате взрыва разрушены две квартиры на девятом этаже, одна - на восьмом этаже и частично - на седьмом.

По предварительным данным, в днепровской многоэтажке травмы получили восемь человек. Из них семь – госпитализированы.

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали Украину десятками дронов и шестью ракетами разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 23 "Шахеда".

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