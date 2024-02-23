РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут людей

В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Один из дронов попал в жилую девятиэтажку. В результате взрыва разрушены две квартиры на девятом этаже, одна - на восьмом этаже и частично - на седьмом. Под завалами, вероятно, находятся люди.
По предварительным данным, в днепровской многоэтажке травмы получили восемь человек. Из них семь – госпитализированы. Об этом сообщил глава Днепропетровкой ОВА Сергей Лысак.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. В многоэтажке спасатели разбирают завалы и ищут людей.
Смотрите видео - Последствия атаки дронов РФ на Днепр:
Позже Лысак уточнил, что над областью были уничтожены пять беспилотников. По два – в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один – в Новомосковском.
Кроме многоэтажки в Днепре, РФ попала по предприятию.
Из восьми пострадавших из-за российской атаки два человека остаются в медучреждении. Состояние средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.
"В разбитом доме продолжаются поиски людей, которые могут быть под завалами", - сообщил глава Днепропетровской ОВА.
Как сообщал Главред, в ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.
Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар.
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