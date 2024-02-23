Ракетно-дроновый удар по Украине: ночью силы ПВО сбили 23 из 31 "Шахеда"

В ночь на 23 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов и шестью ракетами разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 23 "Шахеда".
Как сообщили в Воздушных силах, противник атаковал:
- 31 ударным БпЛА типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым);
- тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донецкая область);
- противорадиолокационной ракетой Х-31П;
- двумя ракетами Х-22 (акватория Черного моря).
Противовоздушной обороной уничтожены 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей.
Ракетно-дроновый удар по Украине 23 февраля
В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.
Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар.
Из поврежденного здания удалось спасти охранника - женщина не пострадала.
Оккупанты также атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Один из дронов попал в жилую девятиэтажку. В результате взрыва разрушены две квартиры на девятом этаже, одна - на восьмом этаже и частично - на седьмом. Под завалами, вероятно, находятся люди.
По предварительным данным, в днепровской многоэтажке травмы получили восемь человек. Из них семь – госпитализированы.
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