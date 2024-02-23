Ракетно-дроновый удар по Украине: ночью силы ПВО сбили 23 из 31 "Шахеда"

РФ атаковала Украину десятками ударных БпЛА типа "Shahed" и шестью ракетами разных типов.

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Силам ПВО удалось уничтожить 23 "Шахеда" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Силы обороны Юга

В ночь на 23 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов и шестью ракетами разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 23 "Шахеда".

Как сообщили в Воздушных силах, противник атаковал:

31 ударным БпЛА типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым);

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донецкая область);

противорадиолокационной ракетой Х-31П;

двумя ракетами Х-22 (акватория Черного моря).

Противовоздушной обороной уничтожены 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей.

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Уничтожены 23 ударных БПЛА / Фото: kpszsu

Ракетно-дроновый удар по Украине 23 февраля

В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар.

Из поврежденного здания удалось спасти охранника - женщина не пострадала.

Оккупанты также атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Один из дронов попал в жилую девятиэтажку. В результате взрыва разрушены две квартиры на девятом этаже, одна - на восьмом этаже и частично - на седьмом. Под завалами, вероятно, находятся люди.

По предварительным данным, в днепровской многоэтажке травмы получили восемь человек. Из них семь – госпитализированы.

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