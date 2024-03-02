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"Шахеды" атаковали Харьков и область, есть "прилеты": что известно

Анна Ярославская
2 марта 2024, 08:29
В Харькове пострадавших и погибших нет, три человека обратились с острой реакцией на стресс.
Последствия атаки на Харьковщину
В полиции показали последствия атаки на Харьковщину / Коллаж: Главред, фото: t.me/police_kh_region

В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Харьков и Харьковскую область дронами "Шахед". В одном из районов Харькова есть "прилет".

Как сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале на месте попадания вспыхнул пожар, в ближайших домах выбиты стекла.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил удары по Харькову и области.

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"Около 00:05 оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову. В результате обстрела повреждены окна и балконы, 5 гаражей, 17 автомобилей, горели три авто", - написал он в Telegram.

По его словам, пострадавших и погибших нет, три человека обратились с острой реакцией на стресс.

Кроме того от артиллерийских и минометных ударов врага пострадали более 20 населенных пунктов Харьковщины: Охримовка, Ольховатка, Хатное, Тополя, Казачья Лопань, Синьковка, Ивановка, Двуречная, Петропавловка, Песчаное и др.

Кроме того, страна-агрессор РФ нанесла и авиаудары по шести населенным пунктам.

Сегодня в 6:35 оккупанты ударили по Липцам Харьковского района. В результате обстрела уничтожены авто, повреждены частные дома. Обошлось ез пострадавших.

"В 00:20 в с. Большой Бурлук Купянского района в результате обстрела горел жилой дом. Из-под завалов достали тело 76-летнего мужчины. В результате обстрела повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций", - сообщил Синегубов.

Позже пресс-служба полиции Харьковской области уточнила, что около полуночи российские "Шахеды" ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук.

В результате удара полностью сгорели два автомобиля, еще два повреждены взрывной волной. Также пострадали жилые дома и гаражи.

Примерно в 00:10 российский дрон попал в частное домовладение в поселке Большой Бурлук, что привело к пожару. Спасатели достали из-под завалов погибшего 76-летнего хозяина дома.

"Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину. На местах событий работают все профильные службы", — сообщили в полиции.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Атака "Шахедов" на Одессу

В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Одессу дронами. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажное здание спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена. Как минимум два человека погибли.

Под завалами могут находиться люди. Сейчас есть данные, что на связь не выходят семь жителей многоэтажки.

Силы обороны юга Украины сообщили, что подразделения ПВО в интенсивном режиме в течение часа отражали ночную дроновую атаку. Противовоздушная оборона сбила семь ударных беспилотников Shahed-131/136 из восьми, которые враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область.

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