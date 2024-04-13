ЗРК Patriot вместе с ракетами: Берлин передаст Киеву еще одну батарею ПВО

Передача ЗРК из запасов Бундесвера начнется немедленно, заявили в Минобороны ФРГ.

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Украина получит еще одну систему ЗРК Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

Германия поставит Украине третью систему ПВО ЗРК Patriot, заявили в федеральном министерство обороны.

"В связи с дальнейшим увеличением российских авиаударов по Украине федеральное правительство приняло решение о дальнейшем усилении украинской ПВО", - цитирует сообщение Минобороны ФРГ N-TV.

Отмечается, что на данный момент Бундесвер предоставил Украине две огневые части ЗРК Patriot, а поставка еще одной системы станет возможна за счет возвратов из планового ремонта.

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При этом передача ЗРК из запасов Бундесвера начнется немедленно. "При этом немедленно будут инициированы все необходимые меры по ускоренной замене и новым закупкам", - добавили в Минобороны ФРГ.

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В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что, поддерживая Украину ФРГ идет настолько далеко, насколько может, в отношении собственной оперативной готовности.

"Российский террор против украинских городов и инфраструктуры страны причиняет невыразимые страдания", - объясняет Писториус.

Глава Минобороны Германии добавил, что российский террор ставит под угрозу энергоснабжение населения и уничтожает "промышленные объекты, важные для оперативной готовности украинских вооруженных сил".

Реакция президента Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за решение по поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет в существующие системы ПВО.

"Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время", - написал глава государства в Telegram.

Он также призвал всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Усиление ПВО Украины

Ранее сообщалось о том, что Германия срочно будет искать Patriot для Украины. Германия как глава коалиции по ПВО инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и в мире батарей Patriot и других систем ПВО, рассказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T. Если бы сейчас страны, которые имеют эти системы, были бы готовы их передать, то вопрос их получения занял бы всего недели, говорит глава МИД.

Как сообщал Главред, президент Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он отметил, что Украина пока не имеет комплексной защиты неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.

/ Главред

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