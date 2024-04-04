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Германия срочно будет искать Patriot для Украины: Кулеба "достучался" до союзников

Руслана Заклинская
4 апреля 2024, 17:44
Германия как глава коалиции по ПВО инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и в мире батарей Patriot и других систем ПВО, рассказал Дмитрий Кулеба.
Германия срочно будет искать Patriot для Украины: Кулеба 'достучался' до союзников
Германия инициировала срочный поиск ПВО для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео twitter.com/DmytroKuleba, US Army

Германия инициирует поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Страна будет искать системы ПВО не только у союзников, но и в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после заседания совета Украина-НАТО в Брюсселе.

"Германия как председатель коалиции противовоздушной обороны инициирует немедленный анализ всех имеющихся не только у союзников, но и в мире систем батарей Patriot и других систем ПВО, и того, что можно сделать, какие комбинации построить, чтобы эти батареи были поставлены в Украину", - рассказал министр.

По словам Кулебы, он провел разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО. Главы МИД стран обсудили вопросы противовоздушной обороны Украины.

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Кулеба отметил, что во время встречи сосредоточился исключительно на теме поставки систем Patriot, хотя союзники планировали обсудить долгосрочные обязательства.

"Один из очень опытных министров сказал, что это была самая жесткая речь министра иностранных дел, которую он слышал в своей жизни. Я извинился за то, что испортил праздничное настроение - день рождения НАТО, но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова. Те министры, которые были в Украине и слышали систему ПВО, реагируют иначе чем те, которые не были и не слышали, и видели только в новостях то, что происходит", - сказал глава украинского МИД.

Министр также подчеркнул, что четко определил и представил своим партнерам перечень систем ПВО, которые, по мнению украинской стороны, доступны в странах НАТО. В то же время Кулеба призвал не искать "отговорок", а решить вопрос с поставками этих систем.

"Я хочу подчеркнуть, что мы видим, что происходит в Украине, и мы осознаем, что системы ПВО необходимы сейчас. Дети должны быть в безопасности. Порты в Одессе должны быть защищены. После решительного призыва украинского министра мы просим Европу снова, чтобы каждое государство начало проверку, где есть их ПВО, чтобы их предоставить Украине", - сказала Бербок.

Системы Patriot - Украина нуждается в средствах ПВО

Напомним, Украина пока единственная страна, которая ежедневно обороняется от атак баллистическими ракетами, поэтому "Патриоты" должны быть доставлены в страну как можно быстрее, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с польским коллегой Радославом Сикорским в Брюсселе.

Также для полной защиты Киева и других областных центров от ракетных ударов нужно не менее 50-60 установок Patriot и SAMP/Т. Генерал Николай Маломуж отметил, что Украине нужны комплексные средства ПВО, а не только Patriot.

Как сообщал Главред, президент Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он отметил, что Украина пока не имеет комплексной защиты неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.

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