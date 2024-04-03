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Кулеба сделал громкое заявление о Patriot для Украины

Руслана Заклинская
3 апреля 2024, 17:40обновлено 3 апреля, 19:04
Украина является единственной страной в мире, которая почти ежедневно защищается от атак баллистическими ракетами, подчеркнул глава МИД Украины.
Кулеба сделал громкое заявление о Patriot для Украины
Более важного места для систем Patriot, кроме Украины нет / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/DmytroKuleba, twitter.com/oleksiireznikov

Украина почти ежедневно вынуждена противостоять угрозе баллистических ракет. Поэтому все существующие в мире системы "Patriot", которые могут быть полезны для защиты Украины, должны быть переданы ей как можно быстрее. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с польским коллегой Радославом Сикорским в среду, 3 апреля.

Министры иностранных дел Украины и Польши на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе обсудили то, как Варшава могла бы помочь защите Украины от ударов РФ с воздуха и защитить свое воздушное пространство.

"Украина - пока единственная страна в мире, которая почти ежедневно защищается от атак баллистическими ракетами. Это означает, что все имеющиеся в мире батареи "Патриот", которые могут быть предоставлены в Украину, должны быть доставлены в Украину как можно быстрее. Более важного места для них нет", - подчеркнул Кулеба.

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Ранее министр иностранных дел Украины встретился с испанским министром Хосе Мануэль Альбаресом. На встрече Кулеба поблагодарил за надежную поддержку со стороны Испании и обсудил важность совместных усилий по укреплению обороны Украины для обеспечения мира в Европе.

"Я донес до вас актуальность предоставления Украине дополнительных "Петриот" и других систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты", - сказал Кулеба.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Системы Patriot - потребности Украины в средствах ПВО

Как сообщал Главред, для полной защиты Киева и других областных центров от ракетных ударов нужно не менее 50-60 установок Patriot и SAMP/Т. Генерал Николай Маломуж рассказал, что необходимы комплексные средства ПВО, а не только Patriot и они должны быть распределены по разным городам Украины.

Также командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что зенитные ракетные подразделения, в частности система Patriot, активно выполняют боевые задачи на прифронтовых территориях. Вражеская авиация атакует Украину управляемыми авиабомбами и ракетами, поэтому Воздушные силы используют все доступные средства для отражения этой угрозы.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он заявил, что Украина пока не обладает комплексной защитой неба от атак оккупантов и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.

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