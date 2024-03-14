Patriot продолжает боевую работу вблизи фронта: Олещук сделал важное заявление

Олещук напомнил, что и украинские летчики ежедневно выполняют боевые задачи, героически уничтожая оккупанта.

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Олещук заявил об успешной работе Patriot на фронте / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/ComAFUA

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять боевые задачи в определенных районах прифронтовых территорий.

Командующий Воздушных сил отметил в Telegram, что враг продолжает атаковать Украину на разных направлениях управляемыми авиабомбами и авиационными ракетами. Воздушные силы привлекают все средства и инструменты, чтобы держать российскую авиацию на расстоянии, сковывать действия российских "сушек" и уничтожать противника.

"Уверяю, зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных районах прифронтовых территорий", - написал он. видео дня

Олещук напомнил, что и украинские летчики ежедневно выполняют боевые задачи, героически уничтожая оккупанта.

Генерал-лейтенант поблагодарил "всех, кто в строю, всех, кто помогает" и прежде всего отметил огромный вклад тысяч добровольцев в сохранение будущего украинского народа.

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Напомним, что россияне заявили об уничтожении Patriot в Украине. Американские аналитики Института изучения войны не могут подтвердить, что оккупационные войска уничтожили в Украине американскую систему ПВО Patriot.

В ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО. Украинская система противовоздушной обороны нуждается в усилении, заявил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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