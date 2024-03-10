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Россияне заявили об уничтожении Patriot в Украине: в ISW рассказали правду

Юлия Закрепа
10 марта 2024, 11:59
Российские источники активно распространяли кадры удара оккупантами по Patriot 9 марта.
Россияне заявили об уничтожении Patriot в Украине: в ISW рассказали правду
Правда ли, что РФ уничтожила Patriot в Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Американские аналитики Института изучения войны не могут подтвердить, что оккупационные войска уничтожили в Украине американскую ПВО Patriot, о чем накануне заявили.

Отмечается в свежем отчете ISW, что российские источники активно распространяли кадры удара оккупантами по Patriot 9 марта. Они утверждали, что уничтожили две системы противовоздушной обороны на востоке Украины.

"9 марта Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых якобы российские войска ударили ракетами "Искандер" по украинской зенитно-ракетной установке С-300 вблизи Покровска Донецкой области. Российские источники распространили дополнительные видеозаписи последствий удара, на которых якобы видны уничтоженные немецкие грузовики MAN KAT1, которые могут быть использованы как база для пусковых установок ПВО Patriot", - отметили в сообщении.

видео дня

В ISW считают, что Минобороны России еще не пересмотрело свои предыдущие заявления об уничтожении украинской системы С-300.

Также аналитики ISW обратили внимание на выводы OSINT-аккаунтов о том, что удар, вероятно, уничтожил украинскую систему противовоздушной обороны Patriot, хотя в другом OSINT-аккаунте указано, что украинские силы также используют грузовики MAN KAT1 как средства материально-технического обеспечения.

Напомним, что РФ расконсервировала до 40% резервов танков. В ISW рассказали о серьезной проблеме оккупантов. Если Россия сохранит нынешний темп операций, то "остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет".

В ISW раскрыли, что ВСУ провели успешную контратаку возле Авдеевки. Аналитики Института изучения войны отмечают, что на Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои. Войска РФ наступают в направлении Тоненького.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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война в Украине ВСУ ЗРК Patriot
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