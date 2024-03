Россияне заявили об уничтожении Patriot в Украине: в ISW рассказали правду

Американские аналитики Института изучения войны не могут подтвердить, что оккупационные войска уничтожили в Украине американскую ПВО Patriot, о чем накануне заявили.

Отмечается в свежем отчете ISW, что российские источники активно распространяли кадры удара оккупантами по Patriot 9 марта. Они утверждали, что уничтожили две системы противовоздушной обороны на востоке Украины.

В ISW считают, что Минобороны России еще не пересмотрело свои предыдущие заявления об уничтожении украинской системы С-300.

Также аналитики ISW обратили внимание на выводы OSINT-аккаунтов о том, что удар, вероятно, уничтожил украинскую систему противовоздушной обороны Patriot, хотя в другом OSINT-аккаунте указано, что украинские силы также используют грузовики MAN KAT1 как средства материально-технического обеспечения.

Напомним, что РФ расконсервировала до 40% резервов танков. В ISW рассказали о серьезной проблеме оккупантов. Если Россия сохранит нынешний темп операций, то "остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет".

В ISW раскрыли, что ВСУ провели успешную контратаку возле Авдеевки. Аналитики Института изучения войны отмечают, что на Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои. Войска РФ наступают в направлении Тоненького.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.