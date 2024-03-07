В ЕС сделали громкое заявление об Оборонном союзе: что касается поддержки Украины

Европа должна приложить усилия, чтобы развить и наладить производство следующего поколения оперативных оборонных возможностей.

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В ЕС сделали громкое заявление об Оборонном союзе / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Командование Объединенных Сил ВСУ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в течение следующих пяти лет евроинституты, которые будут сформированы по итогам выборов в Европарламент, должны сформировать настоящий Оборонный союз, поскольку укрепление безопасности ЕС является неотложной задачей.

Об этом в Бухаресте во время выступления на конференции Европейской народной партии (ЕНП) по определению ключевых кандидатов на предстоящих европейских выборах заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТСН.

"Безопасность для Европы означает, что мы должны делать больше для нашей собственной обороны. Наша следующая цель очень четкая: мы должны предоставить турбоускорение для наших промышленных возможностей в течение следующих пяти лет. В центре этого должен быть один простой принцип - Европа должна тратить больше... Это поможет нам ответить на срочную необходимость восстановить, пополнить и модернизировать вооруженные силы стран-членов и продолжать поддержку Украины", - подчеркнула фон дер Ляйен. видео дня

Она выразила убеждение, что Европа должна приложить усилия, чтобы развить и наладить производство следующего поколения оперативных оборонных возможностей, которые позволят достигать победы в любой битве.

"ЕНП является партией, которая выступает за Европу, которая может защитить себя. И мы будем той партией, которая будет достигать результатов в (формировании) Оборонного союза. Эта цель требует неделимого внимания, именно поэтому нам необходимо иметь еврокомиссара по обороне для следующего мандата. Такова наша цель, цель ЕНП", - отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, что ЕС может перейти в "режим военной экономики". Европейский комиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон представит предложения для стимуляции стран ЕС покупать больше оружия у европейских компаний.

Стало известно, что ЕС усилит контроль за экспортом украинского зерна. Европейский союз усилит контроль за выполнением договоренностей при ввозе зерна из Украины, чтобы решить проблему с протестами польских фермеров.

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