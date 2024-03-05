ЕС может перейти в "режим военной экономики": что случилось

Еврокомиссия предлагает перевести оборонную промышленность ЕС на военные рейки.

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ЕС может перейти в "режим военной экономики" / коллаж: Гларвед, фото: Flickr, 18 ОБрАА

Сегодня, 5 марта, Еврокомиссия выдвинет предложение Европейскому союзу по стимуляции оборонной промышленности для того, чтобы перевести её в "режим военной экономики". Это может быть ответ на вторжение России в Украину, сообщает Reuters.

По словам официальных лиц ЕС, европейским комиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон представит предложения для стимуляции стран ЕС покупать больше оружия у европейских компаний. К тому же он хочет простимулировать помощь таким компаниям в увеличении промышленных мощностей.

Бретон (в прошлом генеральный директор французской компании) также добавил, что возможность президенства Трампа, который ставит под сомнение обязательство Вашингтона перед НАТО, обязует саму Европу делать больше для своей защиты.

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"Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна идти на больший риск при нашей поддержке. В нынешнем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, независимо от результата выборов наших союзников каждые четыре года", - заявил чиновник.

Военная экономика Согласно данным Википедии, Военная экономика - это отрасль экономики государства, которая в широком понимании охватывает все экономические вопросы военного дела, обеспечивает оборонный (военный) потенциал государства.

Помощь Украине

Как сообщал Главред, США пытаются добиться принятия большого пакета помощи Украине без согласия спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Об этом заявил республиканец Брайан Фицпатрик, сообщает Axios.

Также, аналитики Института изучения войны сообщили, что задержки в предоставлении западной помощи Украине в области безопасности, могут сделать ее энергетическую инфраструктуру более уязвимой к российским ударам.

К тому же, в администрации президента США Джо Байдена заявили, что российский лидер Владимир Путин использует нерешительность Конгресса США в принятии законопроекта о предоставлении дополнительной помощи Украине. Глава Кремля получает выгоду от этой ситуации, поскольку это влияет на ситуацию на передовой. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в понедельник, 4 марта, передает Укринформ.

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