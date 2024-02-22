В Еврокомиссии посоветовали Медведеву обратиться к психиатру

Российского политика назвали "вечным номером два".

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В Европе жестко унизили Медведева: вечный номер два / коллаж Главреда, фото: Википедия, Public Domain Pictures

Спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел Питер Стано посоветовал заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву обратиться к психиатру. Накануне скандальный российский политик заявил, что именно на Киеве оккупационные войска должны "остановиться".

"Хотя приятно, что этот человек, о котором вы упомянули, публично делится с нами диагнозом о своем психическом состоянии, единственное, что мы можем сказать, это то, что мы можем только порекомендовать ему консультацию и психиатрическую помощь", - сказал Стано в комментарии 24 каналу.

При этом Стано отметил, что в Еврокомиссии не реагируют на странные высказывания, особенно тех, кто "отчаянно ищет внимания, хотя является вечным номером два".

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По его словам, Медведев вряд ли сможет получить медицинскую помощь, поскольку "Россия тратит миллиарды на незаконную войну в Украине и вряд ли может позволить себе инвестировать в социальные сферы".

Наконец, подытожил Стано, Евросоюз "делает все возможное", чтобы предоставлять Украине больше (оружия) и быстрее не только, сколько нужно,"но и чего бы это ни стоило".

Что сказал Медведев

Накануне Медведев в очередной раз заговорил о присоединении украинского города Одессы и ненароком пригрозил применением ядерного оружия. В частности, политик заявил, что в России заждались "возвращения Одессы" в Российскую Федерацию и заявил об исторической принадлежности города к стране-агрессору.

Среди прочего, он в очередной раз добавил, что угроза применения ядерного оружия реальна и велика, а значит - нужно сделать все для того, чтобы этот сценарий не стал реальностью.

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