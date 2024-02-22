В Дании объявили сроки получения Украиной истребителей F-16

Определить, когда конкретно Украине передадут F-16 непросто, однако есть четкий график, которого стороны придерживаются, сказал Трольс Лунд Пульсен.

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Украина получит F-16 уже летом - Минобороны Дании / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Первые западные истребители F-16 должны быть переданы Украине летом текущего года. Установить четкий график поставок самолетов сложно, потому что есть определенные условия, которые нужно выполнить Киеву для применения самолетов. Об этом заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы этим летом достичь большего единства, когда мы ожидаем, что сможем передать первые истребители F-16 Украине, если подготовка будет проходить по плану", - цитирует его Минобороны Дании.

Также в военном ведомстве подчеркнули, что вопрос поставок истребителей зависит от полной подготовки пилотов Воздушных сил, вспомогательного персонала, и наличия нужной логистики и инфраструктуры.

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Окончательная передача первых датских самолетов F-16 зависит от полной подготовки украинских пилотов и необходимого украинского вспомогательного персонала, а также наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине, пояснили в Минобороны Дании.

Когда Украина получит F-16

В Минобороны сделали заявление по F-16 – в частности, представитель военного ведомства Илларион Павлюк сказал, что сроки получения самолетов уже известны. Однако Киев не будет открыто объявлять дату.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что самолеты F-16 нужны Украине как можно скорее. Украина продолжает проводить работу над адаптацией инфраструктуры для обслуживания таких истребителей.

Украина сможет использовать F-16 по территории России, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Киеву это разрешено согласно международному праву.

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