В России явные проблемы со знанием истории: Медведев замахнулся на Одессу

Российские чиновники не перестают удивлять мир своим искривленным пониманием истории.

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Медведев замахнулся на Одессу / коллаж: Главред, фото: скриншот, викимедиа

Заместитель председателя Совбеза России и по совместительству бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев в который раз заговорил о присоединении украинского города Одессы и невзначай пригрозил применением ядерного оружия. Об этом он заявил во время интервью российским СМИ, пишет Oboz.ua.

Дмитрий Медведев заявил, что в России заждались "возвращения Одессы" в Российскую Федерацию и заявил об исторической принадлежности города к стране-агрессору.

"Ну, про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой, мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже из-за истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят - это наш российский город", - опозорился Медведев. видео дня

Помимо прочего, он в очередной раз добавил, что угроза применения ядерного оружия реальна и велика, а значит - нужно сделать всё для того, чтобы этот сценарий не стал реальностью.

"Это не нагнетание страстей. Это просто повод задуматься о том, где мы", – заявил поклонник Путина.

Медведев о "возвращении" Одессы / скриншот

Позор Медведева

Как сообщал Главред, зампред Совфеда РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев снова разразился "ядерными угрозами" в случае выхода Украины на границы 1991 года. В своих соцсетях Медведев утверждает, что Россия не может "проиграть" войну с Украиной, так как у нее для этого случая припасено ядерное вооружение.

Также, бывший президент РФ Дмитрий Медведев в истерической форме прокомментировал назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он буквально обрушил проклятия в адрес Сырского. Свой параноидальный бред зампред Совбеза РФ выложил в Telegram.

К тому же, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев "пригрозил" западным странам ракетами со "специальными боеголовками" и "апокалипсисом". Мол, Россия будет так "защищать" свою территориальную целостность. В своем Telegram-канале чиновник разразился потоком фантазий, в котором он "пригрозил" войной Западу с применением артиллерии, БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.

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