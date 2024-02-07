"Конец всему": Медведев разразился угрозами в адрес Запада и заявил об "апокалипсисе"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев "пригрозил" западным странам ракетами со "специальными боеголовками" и "апокалипсисом". Мол, Россия будет так "защищать" свою территориальную целостность.
В своем Telegram-канале чиновник разразился потоком фантазий, в котором он "пригрозил" войной Западу с применением артиллерии, БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.
"Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что "мы должны быть готовы к войне с Россией"… Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.). Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ", - выдумал Медведев.видео дня
По его словам, тогда, мол, будет конец всему и апокалипсис.
"Ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", - подчеркнул в своих фантазиях Дмитрий Медведев.
Угрозы Медведева в адрес Украины и Запада
Ранее Дмитрий Медведев угрожал войной Украине даже через 50 лет. Он считает, что Россия будет доставать украинское государство даже в случае вступления в НАТО.
Медведева "задел" и указ Зеленского об "украинской" Кубани – он считает, что Украина, таким образом, якобы предъявила территориальные претензии России. Обиженный чиновник опубликовал фейковую карту без Украины.
Также Медведев в истерике пригрозил Британии войной из-за помощи Украине. В частности, он пытался напугать премьера Британии Риши Сунака "обстрелом в центре Киева".
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