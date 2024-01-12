'Вечные враги': Медведев в истерике пригрозил Британии войной из-за помощи Украине

Приспешник российского президента Путина назвал британцев "извечными врагами" и пытался напугать премьера Великобритании "обстрелом в центре Киева".

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Медведев угрожает Великобритании войной / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Экс-Президент России Дмитрий Медведев разозлился из-за визита премьера Британии Риши Сунака в Украину. Он назвал британцев "извечными врагами" и пригрозил войной. Об этом сторонник Путина заявил в Telegram.

Зампред Совбеза РФ Медведев также намекнул, что Россия может ударить кассетными боеприпасами в центре Киева по премьер-министру Британии.

"Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это произошло с мирными жителями нашего Белгорода?(по российским пропагандистским утверждениям - ред.) " - грезит Медведев. видео дня

Кроме этого, Медведев назвал британцев "наглыми" и "извечными врагами". А также начал угрожать, что размещение военного контингента Британии в Украине будет означать объявление войны России.

"Размещение их официального военного контингента в Украине будет означать объявление войны России", - заявил он.

Визит премьер-министра Британии в Украину

Напомним, 12 января стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит Киев. В ходе визита он объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

Позже стало известно, что Риши Сунак и Владимир Зеленский планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области безопасности, по которой Британия будет обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку. Также Великобритания предоставит Украине военную помощь в 2024-2025 годах в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Как ранее сообщал Главред, большая Британия передала Украине новейшие многоцелевые управляемые ракеты Martlet, предназначены для уничтожения беспилотников. Ракеты Martlet эффективны против групп ударных дронов, таких как иранские Shahed, которые используются Россией в войне с Украиной.

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