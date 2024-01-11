Медведев в истерике угрожает ядерным ударом по Украине и придумал новое условие

Приспешник Путина цинично заявил, что удары по пусковым установкам на территории РФ нельзя оправдать правом на самооборону Украины.

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Медведев угрожает украинским военным / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Кремль применит ядерное оружие в войне с Украиной, если Киев начнет бить западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории России.

Медведев предостерег Вооруженные Силы Украины от таких атак, ссылаясь на ядерную доктрину РФ.

"Они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания:" г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - отметил он в своем Telegram-канале. видео дня

Приспешник Путина цинично заявил, что удары по военным объектам на территории России нельзя оправдать тем, что Украина пытается защитить своих жителей и инфраструктуру от ударов с воздуха.

"Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства", - объявил он.

Напомним, что зампред Совбеза РФ Медведев признал ,что "переговоры" с Украиной не остановят Россию захватывать новые города. Одессу, Днепр, Харьков, Николаев, Киев и "многие другие "временно оккупированные" украинцами города Медведев видит "русскими".

Медведев выкатил странное "поздравление" С Рождеством. Зампред Совбеза России снова "разошелся" - на этот раз решил" поздравить "Евросоюз с Рождеством, злорадствуя по нерешительности Запада поставить Украине больше оружия.

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