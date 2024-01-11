'Сначала переговоры': Зеленский рассказал об окончании войны в этом году

Президент Украины считает, что в первую очередь речь идет о переговорах о вступлении в Европейский союз.

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Зеленский рассказал об окончании войны / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 17 отдельная танковая Криворожская бригада

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, может ли война со страной-агрессором Россией завершиться в этом году и от чего это зависит.

"Может ли война закончиться в этом году или когда она закончится - это действительно зависит от многих вещей. Чтобы не уставала украинская прочность, для этого эту прочность и мораль надо поддерживать и это очень важно. Она поддерживается не только оружием, не только финансами, она поддерживается и политически", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Он отметил, что в первую очередь речь идет о переговорах о вступлении в Европейский союз.

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"Поэтому конец этой войны, восстановление наших территорий, Справедливый мир - это все зависит от единства нас всех", - подытожил президент Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский высказался о планах Путина захватить часть Европы. Российский президент не остановится до тех пор, пока полностью не разрушит Украину, а после этого может пойти дальше, то есть - на Литву, Латвию, Эстонию и Молдову.

Владимир Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ. Российские склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину, поэтому вероятная пауза в войне даст возможность РФ пополнить запасы вооружения.

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