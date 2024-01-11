'Сначала переговоры': Зеленский рассказал об окончании войны в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, может ли война со страной-агрессором Россией завершиться в этом году и от чего это зависит.
"Может ли война закончиться в этом году или когда она закончится - это действительно зависит от многих вещей. Чтобы не уставала украинская прочность, для этого эту прочность и мораль надо поддерживать и это очень важно. Она поддерживается не только оружием, не только финансами, она поддерживается и политически", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Он отметил, что в первую очередь речь идет о переговорах о вступлении в Европейский союз.
"Поэтому конец этой войны, восстановление наших территорий, Справедливый мир - это все зависит от единства нас всех", - подытожил президент Украины.
Напомним, что президент Владимир Зеленский высказался о планах Путина захватить часть Европы. Российский президент не остановится до тех пор, пока полностью не разрушит Украину, а после этого может пойти дальше, то есть - на Литву, Латвию, Эстонию и Молдову.
Владимир Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ. Российские склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину, поэтому вероятная пауза в войне даст возможность РФ пополнить запасы вооружения.
Больше военных новостей:
- "Слышим о 15 января": Синегубов назвал основные цели наступления россиян на Харьковщине
- "У нас не хватит средств": в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ
- Россияне готовят масштабное наступление в феврале: эксперт назвал опасные направления