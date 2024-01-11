"Мы пойдем вперед": Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ

Вероятная пауза в войне даст возможность РФ пополнить запасы вооружения, убежден президент.

https://glavred.info/ukraine/my-poydem-vpered-zelenskiy-obratilsya-k-soyuznikam-i-nazval-chego-ne-hvataet-vsu-10532414.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский оценил вероятность паузы в войне / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, @AlarKaris

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом заявил о том, пауза на поле боя на территории Украины - это не пауза в войне.

"Это не говорит о том, что это прекращение войны и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще, эта пауза будет помогать только РФ", - отметил он в ходе пресс-конференции.

Глава государства сказал, что РФ наращивает производство вооружения, а также закупает его за рубежом.

видео дня

"Идут большие закупки по Ирану дронов и "Шахедов", а также они договариваются о ракетах, пока договоренности они не достигли, а также они получили более миллиона артснарядов от Северной Кореи, а также мы видели примеры некоторых ракет", - подчеркнул он.

Президент напомнил о том, что российские склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину, поэтому вероятная пауза в войне даст возможность РФ пополнить запасы вооружения.

"Они не успевают. Да, вы правы, мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года России - она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали и слава Богу, что все это решается в Украине и поэтому пауз в пользу России точно не будет", - подчеркнул он.

При этом глава государства обратился к западным союзникам с просьбой предоставить Украине больше снарядов для отражения агрессии РФ.

"Если мы пойдем назад – там наши дети и они погибнут. Мы никуда не будем бежать – дайте нам больше снарядов, и мы пойдем вперед", - добавил Зеленский.

Помощь Эстонии Украине

В свою очередь президент Алар Карис сообщил, что Эстония предоставит Украине до 2027 года помощь на сумму 1,2 млрд евро.

Выступая после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, он подчеркнул, что "не должно быть никаких ограничений на вооружения, которые передаются Украине". "Мы должны увеличить военное производство в рамках ЕС", - подчеркнул президент Эстонии.

По его словам, Эстония вместе со странами ЕС обсуждает, "как можно использовать активы агрессора".

"Россия не только хочет захватить Украину. Она бросила вызов демократическому миру", - отметил Карис.

Война в Украине

Ранее в ГУР оценили риск развязывания новой войны и назвали главную цель РФ в Украине. На сегодня РФ не может полностью захватить Донецкую и Луганскую области, подчеркнул Вадим Скибицкий.

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что заморозка войны была бы лишь паузой перед новым наступлением России на Украину. Страна-агрессор остается непоколебимой в своей цели уничтожения Украины и потребует признания оккупированных территорий.

Как ранее сообщалось, представитель страны-оккупанта России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов разразился угрозой в адрес Финляндии. Дескать, страна первой пострадает в том случае, если между Москвой и НАТО произойдет эскалация конфликта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.