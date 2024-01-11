В ГУР оценили риск развязывания новой войны и назвали главную цель РФ в Украине

На сегодня РФ не может полностью захватить Донецкую и Луганскую области, подчеркнул Вадим Скибицкий.

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Вадим Скибицкий оценил планы Кремля / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Страна-агрессор РФ не смогла достичь своих стратегических целей в Украине по захвату ключевых регионов, поэтому оккупанты постоянно продлевают эти сроки, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

На сегодня действия на фронте не позволяют российским оккупантам достичь полного захвата Донецкой и Луганской областей, подчеркнул он в подкасте на Украинской правде.

При этом представитель военной разведки отметил, что одной из основных задач Кремля сейчас остается удержание захваченных украинских территорий.

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Угроза открытия РФ нового фронта

В то же время он считает, что Россия не сможет атаковать еще одну страну в Европе, пока ее войска находятся на территории Украины.

"Пока мы сдерживаем агрессию Российской Федерации, таких возможностей (открытие второго фронта — ред.) у России нет. Они не имеют стратегических резервов. Смотрите, ту же самую противовоздушную оборону, подразделения они передислоцировали с Дальнего Востока, с севера, из северных регионов, для того, чтобы усилиться и в Крыму, и усилиться вдоль границы с нашим государством. Это первое", — заявил собеседник.

Он говорит, что по прогнозу ГУР, у РФ на сегодняшний день нет возможности провести стратегическую сухопутную наступательную операцию против одного из государств.

"Весь ресурс сухопутного компонента сейчас нацелен и находится на нашей территории. Относительно возможности нанесения каких-то отдельных ударов, дальней авиации, стратегической авиации, это уже другой вопрос. Есть вызов, но прямой угрозы, что завтра начнется война в странах Балтии нет. Там нет уже кем воевать, просто-напросто", — добавил Скибицкий.

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Война в Украине

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что заморозка войны была бы лишь паузой перед новым наступлением России на Украину. Страна-агрессор остается непоколебимой в своей цели уничтожения Украины и потребует признания оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что оккупанты изменили тактику под Бахмутом. Российские захватчики по-новому штурмуют украинские позиции на Бахмутском направлении.

Напомним, Залужный, Умеров и Сырский побывали возле Купянска. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский доложил о ситуации вокруг Купянска, где Силы обороны отражают атаки российских оккупантов.

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