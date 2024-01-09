Постоянно получают подкрепление: оккупанты изменили тактику под Бахмутом

Россияне предпринимают все попытки вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении и постоянно проводят штурмы. Об этом рассказал сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич в эфире телеканала "Еспресо".
По словам военного, 92-я отдельная штурмовая бригада вместе с другими бригадами работают на южном направлении Бахмута и сейчас пребывают в активной обороне. Он утверждает, что враг не имеет никаких тактических или территориальных успехов, а Силы обороны делают всё необходимое для того, чтобы россияне не продвинулись вперед.
Однако при этом, оккупантам удалось накопить достаточное количество сил и средств для того, чтобы штурмовать украинские позиции в районе Бахмута. Помимо прочего, враг постоянно получает подкрепление и активно развивает дроны.
"Противник пытается менять тактику, больше применяя дронов. То есть, если раньше впереди была пехота и техника, то сейчас дроны становятся первыми. Россияне сейчас делают ставку на БПЛА",- сообщил он.
Ситуация на фронте
Напомним, после паузы для накопления техники и резервов, российские захватчики пошли на позиции Сил обороны вблизи Крынок. Украинским морпехам удалось отбить огромный штурм. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале.
Также, защитники Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области расширяют плацдарм. Воины отбили очередной штурм и закрепляются на новых рубежах. Об этом сообщил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений дикий в интервью Radio NV.
Помимо прочего, российские оккупанты уже три месяца ведут наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, однако достичь значительного продвижения им не удалось. Войска РФ потеряли тысячи солдат и более 400 единиц военной техники. Оккупанты по-прежнему далеки от захвата Купянска и Авдеевки.
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