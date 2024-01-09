Путин провалил зимнее наступление, РФ потеряла тысячи солдат и 400 ед. техники – Bild

Войска агрессора России 3 месяца ведут штурмы в Донецкой и Харьковской областях, но не достигли существенного продвижения, пишет Юлиан Рёпке.

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Войска РФ не могут захватить Авдеевку и Купянск - Bild / Коллаж: Главред, фото: 17-я ОТБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупанты уже три месяца ведут наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, однако достичь значительного продвижения им не удалось. Войска РФ потеряли тысячи солдат и более 400 единиц военной техники. Оккупанты по-прежнему далеки от захвата Купянска и Авдеевки.

Как сообщает Bild, военный обозреватель Юлиан Репке написал, что за несколько недель наступления оккупанты по-прежнему далеки от захвата Купянска и Авдеевки и понесли огромные потери – как в личном составе, так и в военной технике.

Авдеевка

В частности, к северу от Авдевки оккупанты застряли в районе населенного пункта Петровское, где бойцы Сил обороны Украины держат обороны дронами и БМП Bradley. Значительных изменений на этом участке фронта не фиксируется, враг пока не способен взять город в кольцо.

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Купянск

В районе Купянска Харьковской области оккупанты завязли в районе села Синьковка. Там захватчики натыкаются на минные поля и теряют дорогую технику. ВСУ сбрасывают на позиции россиян кассетные боеприпасы и гранаты с дронов.

Ситуация на фронте

Также в материале указывается, что в ходе последней недели на фронте идут более мелкие столкновения. Пока нет таких штурмов, которые были еще недавно, когда Москва бросала в бой тысячи своих военных. Вполне очевидно, что для нового наступления России опять придется собирать резервы.

При этом остается открытым вопрос, как долго ВСУ будут способны сдерживать наступления россиян, и хватит ли украинским войскам боеприпасов.

Война России против Украины

Бои за Авдеевку продолжаются, оккупанты штурмуют со всех направлений, считают аналитики американского Института изучения войны. Захватчики наносят удары по городу, однако подтвержденной информации об изменениях линии фронта не зафиксировано.

Россияне наступают в Купянском лесу и пытаются прорвать оборону ВСУ, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По его словам, захватчики осуществляют попытки продвижения к Купянску. Штурмы идут в районе Синьковки.

Россия атакует и накапливает войска, сказал президент Владимир Зеленский. Он акцентировал внимание на том, что ВСУ сбивают вражеские воздушные цели, однако вооружения для защиты неба не хватает. Украина нуждается в усилении ПВО.

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