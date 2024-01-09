УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин провалил зимнее наступление, РФ потеряла тысячи солдат и 400 ед. техники – Bild

Андрей Ганчук
9 января 2024, 20:12
Войска агрессора России 3 месяца ведут штурмы в Донецкой и Харьковской областях, но не достигли существенного продвижения, пишет Юлиан Рёпке.
ВСУ, войска РФ
Войска РФ не могут захватить Авдеевку и Купянск - Bild / Коллаж: Главред, фото: 17-я ОТБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупанты уже три месяца ведут наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, однако достичь значительного продвижения им не удалось. Войска РФ потеряли тысячи солдат и более 400 единиц военной техники. Оккупанты по-прежнему далеки от захвата Купянска и Авдеевки.

Как сообщает Bild, военный обозреватель Юлиан Репке написал, что за несколько недель наступления оккупанты по-прежнему далеки от захвата Купянска и Авдеевки и понесли огромные потери – как в личном составе, так и в военной технике.

Авдеевка

В частности, к северу от Авдевки оккупанты застряли в районе населенного пункта Петровское, где бойцы Сил обороны Украины держат обороны дронами и БМП Bradley. Значительных изменений на этом участке фронта не фиксируется, враг пока не способен взять город в кольцо.

видео дня

Купянск

В районе Купянска Харьковской области оккупанты завязли в районе села Синьковка. Там захватчики натыкаются на минные поля и теряют дорогую технику. ВСУ сбрасывают на позиции россиян кассетные боеприпасы и гранаты с дронов.

Ситуация на фронте

Также в материале указывается, что в ходе последней недели на фронте идут более мелкие столкновения. Пока нет таких штурмов, которые были еще недавно, когда Москва бросала в бой тысячи своих военных. Вполне очевидно, что для нового наступления России опять придется собирать резервы.

При этом остается открытым вопрос, как долго ВСУ будут способны сдерживать наступления россиян, и хватит ли украинским войскам боеприпасов.

Война России против Украины

Бои за Авдеевку продолжаются, оккупанты штурмуют со всех направлений, считают аналитики американского Института изучения войны. Захватчики наносят удары по городу, однако подтвержденной информации об изменениях линии фронта не зафиксировано.

Россияне наступают в Купянском лесу и пытаются прорвать оборону ВСУ, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По его словам, захватчики осуществляют попытки продвижения к Купянску. Штурмы идут в районе Синьковки.

Россия атакует и накапливает войска, сказал президент Владимир Зеленский. Он акцентировал внимание на том, что ВСУ сбивают вражеские воздушные цели, однако вооружения для защиты неба не хватает. Украина нуждается в усилении ПВО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ войска России война России и Украины
Реклама

Главное за день

Путин провалил зимнее наступление, РФ потеряла тысячи солдат и 400 ед. техники – Bild

Путин провалил зимнее наступление, РФ потеряла тысячи солдат и 400 ед. техники – Bild

20:12 Мир
Сильное похолодание набирает обороты: в Украине врежет 17-гражусный мороз

Сильное похолодание набирает обороты: в Украине врежет 17-гражусный мороз

19:37 Синоптик
Путин не собирается прекращать войну, Украине для победы нужно 4 шага – Умеров

Путин не собирается прекращать войну, Украине для победы нужно 4 шага – Умеров

19:12 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:13

РФ изменила приоритеты: Жданов сказал, по чему оккупанты теперь будут бить ракетами

20:12

Путин провалил зимнее наступление, РФ потеряла тысячи солдат и 400 ед. техники – Bild

20:08

"Вы эту войну начали": во Львове таксист оскорбил раненного ветерана войны

19:46

Бывшая жена Мурата Началджиоглу впервые подтвердила их расставание

19:37

Сильное похолодание набирает обороты: в Украине врежет 17-гражусный мороз

Из-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий КуликИз-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий Кулик
19:19

Лунный календарь 10 января: чего стоит избегать в первой половине дня

19:12

Путин не собирается прекращать войну, Украине для победы нужно 4 шага – Умеров

19:10

Поражение Китая в Украинемнение

18:57

Рада планирует голосовать за закон о мобилизации 11 января - нардеп Железняк

Реклама
18:32

Идет закрепление на новых рубежах: Дикий анонсировал хорошие новости с фронта

18:26

"Миф о мужчине был только в песнях": режиссер жестко высказался об Олеге Виннике

18:10

Предчувствовал смерть: о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко

18:06

Снова ударят трескучие морозы: синоптик сказала, когда будут самые холодные дни

18:02

Звезда "Кухни" Кузнецова похвасталась невероятной стройностью

17:56

Нефтебазу и энергообъект в Орле атаковало ГУР – СМИ

17:52

В Украине выплатят до 10 тысяч грн "зимней" помощи: где именно и кто имеет право

17:36

Возвращение любимого реалити-шоу: 1+1 Украина объявил кастинг на новый сезон "Міняю жінку"Видео

17:25

Только люди с "орлиным зрением" найдут кошку за 7 секунд: необычайная оптическая иллюзия

17:23

Кремль пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала – СМИ

17:21

Лилия Ребрик откровенно поделилась с фанатами, как проходит новая беременность

Реклама
17:17

Шансы Украины на победу в 2024-м году: Ходжес сказал, что должен сделать Запад

17:05

Оккупанты огромным штурмом пошли на Крынки: лейтенант ВСУ доложил обстановку

17:02

Недоверие к Порошенко - 75%, он опередил Арестовича - социсследование

16:35

Почему нельзя обметать человека: о какой беде предупреждают древние приметы

16:31

"Не услышим его бархатный бас": звезды скорбят о смерти Виталия Билоножко

16:23

Колоссальные потери под Авдеевкой: эксперт рассказал о боях за город

16:23

Грозит удар всем союзникам США: Польша обратилась к Конгрессу

16:15

Зеленский анонсировал усиление ПВО после рекордных атак РФ: детали важной Ставки

16:00

Гороскоп на завтра 10 января: Стрельцу - проблемы с деньгами, Овну - ссора с другом

15:59

Атака Украины по Крыму: разведка Британии оценила эффективность ударов ВСУ

15:54

Это не смешно: полковник запаса прокомментировал "наступление" россиян на Харьков

15:40

От желтизны до белоснежности: как отбелить зубы в домашних условиях

15:20

США и союзники провели тайную встречу с Украиной, где обсудили мирный план – Bloomberg

15:20

Не нужно тереть часами: названо лучшее средство для очистки стекла на духовке

15:13

Прилет по нефтебазе и объекту энергетики: в РФ мощные взрывы после ударов дронов

15:00

Ситуация на фронте сложная: россияне изменили тактику и начали штурм - офицер ВСУ

14:56

"Переняли из Сирии": военный признался, какую тактику ВСУ позаимствовали у "вагнеровцев"

14:48

Украинцев предупредили, что будут "резать" электроэнергию: где и кто под угрозой

14:47

"Не хожу сама": экс-жена Тищенко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

14:31

Когда в Украине начнут отключать свет: в энергетическом комитете дали ответ

Реклама
14:28

Крысы и мыши никогда не залезут в дом: эксперт назвал 2 копеечные средства

14:14

Угроза захвата нескольких городов на Харьковщине: РФ пошла на новый штурм

14:00

Венгрия выдвинула новое требование для снятия вето на помощь Украине от ЕС - Politico

13:49

Умер народный артист Украины Виталий Билоножко

13:47

Убегайте он него: психолог назвала 7 типов мужчин, которых стоит избегатьВидео

13:44

"Показала единение и толерантность": йога-бойфренд Лорак цинично похвалил певицу-предательницу

13:37

Хюррем из Великолепного века опозорилась пропагандистской вечеринкой для дочери

13:09

При содействии Favbet Foundation с февраля 2022 года ВСУ получили помощь на 210 млн грн

12:45

Дефицит ракет для Patriot: в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО

12:28

Гороскоп Таро на 2024-й: Близнецов ждет год прибыли, идей и их воплощенияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять