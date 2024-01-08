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Россияне наступают в Купянском лесу: пытаются прорвать оборону ВСУ

Юлия Закрепа
8 января 2024, 13:06обновлено 8 января, 14:07
Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию.
Россияне наступают в Купянском лесу: пытаются прорвать оборону ВСУ
Оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что российские захватчики продолжаю вести активные наступательные действия в Купянском лесу и пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины и продвинуться в направлении Купянска.

"На Купянском направлении ситуация остается сложной. Враг продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города. Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска", - подчеркнул командующий, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, командиры и штабы наших частей хорошо владеют ситуацией, постоянно осуществляют разведку, анализируют действия противника и принимают все необходимые решения.

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"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", - отметил Сырский.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ в Евпатории разбили пункт ПВО всего Крыма. В оккупированной Евпатории наши бойцы поразили два важных военных объекта российских захватчиков, рассказали представители партизанского движения Атеш.

ВСУ отвоевывают населенные пункты. На южном фронте украинским военным удалось частично освободить населенные пункты вблизи Великой Новоселки. Основной целью для россиян, видимо, будет окружение Авдеевки.

Войска РФ активно атакуют на двух направлениях. Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области, сказал представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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война в Украине ВСУ Купянск
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