РФ хочет применить по Украине новые образцы вооружения, которых еще не использовала

В США считают, что 29 декабря и 2 января по территории Украины использовались ракеты, которые были переданы РФ от КНДР.

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Россия может применить против ВСУ новое оружие / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец не исключает, что Россия начнет использовать оружие, которое есть на вооружении армии РФ.

"Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины сказал, что есть примеры обломков ракет, которые ранее не использовались врагом для ударов по Украине. Не исключено, что в процессе ударов по Украине, Россия начнет использовать и другие образцы вооружения. Есть предположение, что некоторое оружие, которое было принято на вооружение российской армией, еще не использовалось, и россияне попытаются его протестировать. Наши военные об этом знают", - подчеркнул Згурец в эфире телеканала "Еспресо".

Згурец также добавил, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 4 января заявил, что 29 декабря и 2 января по территории Украины использовались ракеты, которые были переданы РФ от КНДР.

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"Речь идет об использовании образцов вооружения KN-23. Это северокорейская копия российского "Искандера", которая имеет дальность 460 км с боевой частью весом 500 кг. Удар был нанесен по Запорожью. Также есть обломки ракеты, которую можно идентифицировать, как северокорейскую KN-23 в Харькове. Это говорит о том, что Россия действительно использует северокорейские ракеты", - пояснил Згурец.

Напомним, что Россия закупает и накапливает баллистические ракеты. В отчете ISW указывается, что эффективность российских баллистических ракет зависит от конфигурации ПВО Украины в целевой зоне и ударного комплекса.

КНДР могла передать России баллистические ракеты. Вооружение, которое Северная Корея передаст агрессору России, вряд ли будет существенно отличаться от того, что враг уже применил, сказал Юрий Игнат.

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