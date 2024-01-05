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РФ хочет применить по Украине новые образцы вооружения, которых еще не использовала

Юлия Закрепа
5 января 2024, 15:40
В США считают, что 29 декабря и 2 января по территории Украины использовались ракеты, которые были переданы РФ от КНДР.
РФ хочет применить по Украине новые образцы вооружения, которых еще не использовала
Россия может применить против ВСУ новое оружие / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец не исключает, что Россия начнет использовать оружие, которое есть на вооружении армии РФ.

"Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины сказал, что есть примеры обломков ракет, которые ранее не использовались врагом для ударов по Украине. Не исключено, что в процессе ударов по Украине, Россия начнет использовать и другие образцы вооружения. Есть предположение, что некоторое оружие, которое было принято на вооружение российской армией, еще не использовалось, и россияне попытаются его протестировать. Наши военные об этом знают", - подчеркнул Згурец в эфире телеканала "Еспресо".

Згурец также добавил, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 4 января заявил, что 29 декабря и 2 января по территории Украины использовались ракеты, которые были переданы РФ от КНДР.

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"Речь идет об использовании образцов вооружения KN-23. Это северокорейская копия российского "Искандера", которая имеет дальность 460 км с боевой частью весом 500 кг. Удар был нанесен по Запорожью. Также есть обломки ракеты, которую можно идентифицировать, как северокорейскую KN-23 в Харькове. Это говорит о том, что Россия действительно использует северокорейские ракеты", - пояснил Згурец.

Напомним, что Россия закупает и накапливает баллистические ракеты. В отчете ISW указывается, что эффективность российских баллистических ракет зависит от конфигурации ПВО Украины в целевой зоне и ударного комплекса.

КНДР могла передать России баллистические ракеты. Вооружение, которое Северная Корея передаст агрессору России, вряд ли будет существенно отличаться от того, что враг уже применил, сказал Юрий Игнат.

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