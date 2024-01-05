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Россия закупает и накапливает баллистические ракеты: в ISW раскрыли коварные планы оккупантов

Юлия Закрепа
5 января 2024, 07:58
Эффективность российских баллистических ракет зависит от конфигурации ПВО Украины, считают аналитики.
Россия закупает и накапливает баллистические ракеты: в ISW раскрыли коварные планы оккупантов
Россия готовит массированную атаку по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

В отчете Института изучения войны сообщили, что русские могут активизировать свои усилия для закупки баллистических ракет за рубежом после того, как последние массированные ракетные удары по Украине достигли определенного успеха.

В сообщении ISW говорится, что на сегодня российская оборонная промышленность способна производить 4 ракет "Искандер" и четыре ракеты "Кинжал" в месяц. При этом неизвестно количество ракет С-300/С-400, которое может изготавливать ВПК РФ.

Эксперты отмечают, что российская промышленность не способна производить необходимое количество баллистических ракет для постоянной "ударной кампании" по Украине, поскольку для этого требуется большое количество баллистики.

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В ISW считают, что страна-агрессор Россия активизирует усилия для закупки баллистических ракет за рубежом, если намерена продолжать интенсивные ракетные обстрелы.

Кроме того, в отчете ISW указывается, что эффективность российских баллистических ракет зависит от конфигурации ПВО Украины в целевой зоне и ударного комплекса.

Напомним, что Россия оснащает Х-32, которыми бьет по Украине, "кассетками". Российские оккупанты намерены оснастить крылатые ракеты Х-32 кассетным блоком. Этот тип ракет является очень опасным-противодействовать им могут только ЗРК типа Patriot.

Жданов предупредил, сколько еще ракет подготовила Россия. Он подчеркнул, что массированные российские атаки по украинским городам сейчас могут происходить довольно часто. Судя по нашим разведданным, у них более тысячи ракет каждого типа.

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война в Украине баллистические ракеты вторжение России
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